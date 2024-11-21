12歲Torres夾band做主音 楊千嬅爆子發育變聲感疑惑

千嬅爆Torres遺傳父母音樂天分，與同學組成「The Rock Band」夾band做主音，平時愛唱英文和韓文歌，最近因發育變聲大感疑惑，「兒子說唱不到高音，我開解他，聽他唱歌，發現只是音調開得太低，老公（丁子高）都有安慰，同佢講變聲無問題，一樣會長高，他就肯繼續唱」。

千嬅笑稱Torres有很多偶像，可惜沒有她，「佢知道父母唱什麼歌種，有讚我首《姊妹》好聽，有點安慰，不過有時笑我未開聲，質疑我」。她打算明年1月完成巡唱後，灌錄廣東碟賀入行30周年，「9年沒出廣東碟，想做個紀念品回饋樂迷，明年會多留港，其實我經常在港，只是沒太多工作，就多陪家人和朋友，或者自己找點娛樂消遣」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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