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娛樂

12歲Torres夾band做主音 楊千嬅爆子發育變聲感疑惑

楊千嬅指12歲囝囝變得獨立 跟同學夾Band 爆Torres因變聲感疑惑

【明報專訊】楊千嬅昨日到樂富出席世界兒童日慶祝典禮，透露跟12歲兒子Torres關係如朋友，經常傾談互相了解和關心，「我會問他在學校有冇識到朋友，叫他請朋友回家玩和食飯，盡量融入他的生活。我睇完電影《破•地獄》，又會跟他分享故事內容」。她開心兒子長大變獨立，建立個人生活圈子，不需父母接放學，「我開始放手，學尊重，兒子不想我做的事，就等如我小時候不想父母做的事」。Torres步入青春期，千嬅體諒青少年有不同程度壓力，學業方面採取鼓勵方式，「個仔數學科課程很深，我不識教，會安排補習老師幫他，每周讓他去打波、游水紓壓」。

千嬅爆Torres遺傳父母音樂天分，與同學組成「The Rock Band」夾band做主音，平時愛唱英文和韓文歌，最近因發育變聲大感疑惑，「兒子說唱不到高音，我開解他，聽他唱歌，發現只是音調開得太低，老公（丁子高）都有安慰，同佢講變聲無問題，一樣會長高，他就肯繼續唱」。

千嬅笑稱Torres有很多偶像，可惜沒有她，「佢知道父母唱什麼歌種，有讚我首《姊妹》好聽，有點安慰，不過有時笑我未開聲，質疑我」。她打算明年1月完成巡唱後，灌錄廣東碟賀入行30周年，「9年沒出廣東碟，想做個紀念品回饋樂迷，明年會多留港，其實我經常在港，只是沒太多工作，就多陪家人和朋友，或者自己找點娛樂消遣」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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