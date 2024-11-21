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娛樂

千萬票房女星衛詩雅不求加價 陳凱琳自導自演短片重拾信心

【明報專訊】衛詩雅與陳凱琳昨日出席美容活動，前者自認是美容達人，笑言因身邊有醫美醫生未婚夫，每天以最高標準檢視她，臉上多一條皺紋也不成，會直指她沒將皮膚管理好，「被他望多兩眼都驚，即刻去敷面膜。我對皮膚管理都很嚴謹，無論工作多忙多累，回家即刻梳洗和護膚，沒試過未卸妝倒頭大睡。不是自誇，我皮膚幾好，前陣子很累，有黑眼圈皮膚也好水潤，可能與《破•地獄》票房成績理想，心情好有關」。

衛續謝票跟觀眾交流

是否因皮膚好，夠膽在《破•地獄》不施脂粉真面目示人？衛詩雅承認，還爆導演不相信她沒化妝，鬧化妝師幫她化妝，直至她用紙巾捽臉才相信，又要化妝師幫她塗黑眼圈。《破•地獄》票房已破6500萬，她仍堅持到戲院謝票，至今謝票過百場，覺得可以與觀眾近距離接觸，聽他們的觀後感，辛苦但值得，「每次聽到說電影幫到他們有個出口，我都眼濕濕 」。現在出席活動酬勞是否高了很多？衛詩雅否認，又稱不需要老闆楊受成送任何禮物獎勵，未來公司開戲，有份參演已開心。

陳未敢成立製作公司

陳凱琳成為2024年最吸金KOL第一名，沒計算今年掙了多少錢，很感恩工作穩定，又發掘到在網上拍創意短片，「生小朋友後沒時間拍劇，曾一度迷惘，由自己構思，一手包辦自導自演兼剪廣告片和個人短片獲讚拍得有心機後，重拾信心，剛推出一人分飾4角色新片」。她喜歡做戲，會否再拍劇？陳凱琳承認想，不過要待兒子再大一點才可，大仔剛讀小學，細仔明年才兩歲，拍劇要看機會，知道同是選美冠軍的岑麗香復出拍劇，替對方開心。會否成立製作公司？她說：「唔敢咁大想頭，目前拍片得我和一個攝影師，未想下一步，如成立製作公司，頭炮可能拍我老公（鄭嘉穎），不過最重要有題材。」

記者：柯美

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