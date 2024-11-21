明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

曾志偉認因台慶腰斬《戰場上》 稱黎芷珊因公缺席 拒談雪藏炎明熹

炎明熹疑合約問題遭雪藏未現身台慶 總經理曾志偉沒回應
蔡潔抽中新車要請胡定欣食飯 鍾翠詩參與台慶獲獎似發夢

【明報專訊】無綫開台57周年，前晚在電視城舉行《萬千星輝賀台慶》，近300名藝人參與，不過仍有不少藝人未有出席，包括惹爭議遭腰斬的節目《戰場上》主持黎芷珊、視后李佳芯，以及傳因續約問題被雪藏的炎明熹等。無綫總經理曾志偉（節目內容營運）首度回應《戰場上》停播，稱外界有聲音，不想在台慶期間製造太多問題，必須取捨，又指黎芷珊因身在印尼未能現身；關於炎明熹的事，他未有回應。今年台慶由曾志偉一手策劃，透露很滿意老中青藝人齊集，盼達到傳承效果，不過周嘉洛與林秀怡演出的台慶趣劇「生日快樂」，被狠批低俗胡鬧。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

無綫57周年台慶前晚完場時，全體藝人大合照，馬國明和陳豪站在汪明荃（阿姐）左右兩邊，突顯地位；他們身旁分別是胡定欣與高海寧，展現分量。

蔡思貝化身「少女Liza」

節目開始時畫面見到年輕版汪明荃滿載理想，53年前4月1日首天到無綫上班。片中出現的「少女Liza」由AI（人工智能）生成，借出真身拍攝的是蔡思貝。負責製作AI片段的監製Don Ma表示挑選輪廓、五官及身形與當年阿姐相像的人選，最後選到蔡思貝；蔡思貝笑言：「從沒有想會跟阿姐似樣，製作組化妝上花了不少心思，整柳月眉和將嘴唇變薄。」

周嘉洛臉貼林秀怡「巨胸」

台慶趣劇「生日快樂」由周嘉洛擔大旗，林秀怡扮人形按摩椅及裝大胸部，周嘉洛坐在椅上被她不停搖動按摩，周嘉洛的臉一度貼近她的「巨胸」，加上疑講有味笑話，不少網民狠批鹹濕低俗，劇情無聊胡鬧，不適合在台慶演出。

曾私下安撫《戰場上》團隊

曾志偉騷後受訪，對於黎芷珊主持節目《戰場上》惹爭議遭腰斬，連台慶司儀都無份做，他解釋黎芷珊剛巧被派去印尼，「因她主持的節目《芷珊有約》有獎角逐，稍後會回來參與《歡樂滿東華》」。 《戰場上》有否機會重見天日？曾志偉承認節目不方便在台慶月播出，之後再商議才決定如何處理，「我應承得拍，就當然冇預計外界反應咁大，都未睇到後面集數已有這個反應，不想再製造太多問題」。他考慮到黎芷珊與監製和攝影師到戰區拍外景搵命搏，播出後出現問題，有跟他們私下對話安撫，「同事到危險地方拍攝付出好大努力，我們有傾過，冇辦法，大家都不想有這些事，但社會有這樣的反應都要取捨」。會否平衡節目素材，派攝製隊到俄羅斯拍攝？他說：「其實節目後面集數乜都有講，但未有機會播。」

提議林峯抽演唱會環節表演

台慶騷由曾志偉一手策劃，很高興做出預期效果，定下「回家」主題，碌無綫人情卡，邀得盧海鵬、廖偉雄、林峯、《歡樂今宵》成員等回來一齊玩，覺得氣氛好好，「林峯好忙，好彩佢剛做完個人演唱會，我提議他抽出演唱會某些環節表演，讓他不需要太多綵排，無綫負責請舞蹈員和做好音響效果，他要求好高」。

今年台慶安排16名司儀同台演出，包括老、中、青面孔，曾志偉表示特意邀請顧紀筠、林曉峰回來帶新人，希望做到傳承理念，「想讓大家知道無綫有心支持新人，畀新血有演出機會。今（前）晚很多項目表演我都好滿意，尤其介紹新人環節，令很多高層和同事感動落淚。有同事笑問點解我年年都搞喊大家，我只想藉機會頒獎鼓勵新人」。至於炎明熹傳不續約被雪藏一事，曾志偉沒有回應。

蔡潔參加台慶6年 中獎兩次

蔡潔與鍾翠詩前晚分別抽中大獎，蔡潔獲電動車及獎品，總值28萬元，表示第6年參加台慶，之前中過3獎兩萬元現金，估不到可再中獎。今年中她因水浸痛失愛車，開心抽中電動車，「還未想到怎樣用，全部同事都戥我開心，話畀番架車我，是上天的安排，大家都好惜我。其實我已買了新車，經濟條件不允許養兩架車，要想怎樣處理。中獎是一種運氣，特別要請抽中我的胡定欣食飯，還想載她去兜風，希望她不要嫌棄，不過現在落雨駕車都驚，有陰影」。

落選港姐鍾翠詩抽中43萬元理財存款及獎品，總值超過50萬元，來自溫哥華的她已簽約無綫留港發展，正等公司安排工作，「我沒有抽獎運，意想不到首年參加台慶便得獎，好似發緊夢，好開心。」她會用獎金請家人及同屆港姐食飯，亦會與家人分享，「我比較穩陣，會做定期存款及做善事，也可考慮買股票投資，未夠首期買樓，先努力工作」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞