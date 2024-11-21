曾志偉認因台慶腰斬《戰場上》 稱黎芷珊因公缺席 拒談雪藏炎明熹

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

無綫57周年台慶前晚完場時，全體藝人大合照，馬國明和陳豪站在汪明荃（阿姐）左右兩邊，突顯地位；他們身旁分別是胡定欣與高海寧，展現分量。

蔡思貝化身「少女Liza」

節目開始時畫面見到年輕版汪明荃滿載理想，53年前4月1日首天到無綫上班。片中出現的「少女Liza」由AI（人工智能）生成，借出真身拍攝的是蔡思貝。負責製作AI片段的監製Don Ma表示挑選輪廓、五官及身形與當年阿姐相像的人選，最後選到蔡思貝；蔡思貝笑言：「從沒有想會跟阿姐似樣，製作組化妝上花了不少心思，整柳月眉和將嘴唇變薄。」

周嘉洛臉貼林秀怡「巨胸」

台慶趣劇「生日快樂」由周嘉洛擔大旗，林秀怡扮人形按摩椅及裝大胸部，周嘉洛坐在椅上被她不停搖動按摩，周嘉洛的臉一度貼近她的「巨胸」，加上疑講有味笑話，不少網民狠批鹹濕低俗，劇情無聊胡鬧，不適合在台慶演出。

曾私下安撫《戰場上》團隊

曾志偉騷後受訪，對於黎芷珊主持節目《戰場上》惹爭議遭腰斬，連台慶司儀都無份做，他解釋黎芷珊剛巧被派去印尼，「因她主持的節目《芷珊有約》有獎角逐，稍後會回來參與《歡樂滿東華》」。 《戰場上》有否機會重見天日？曾志偉承認節目不方便在台慶月播出，之後再商議才決定如何處理，「我應承得拍，就當然冇預計外界反應咁大，都未睇到後面集數已有這個反應，不想再製造太多問題」。他考慮到黎芷珊與監製和攝影師到戰區拍外景搵命搏，播出後出現問題，有跟他們私下對話安撫，「同事到危險地方拍攝付出好大努力，我們有傾過，冇辦法，大家都不想有這些事，但社會有這樣的反應都要取捨」。會否平衡節目素材，派攝製隊到俄羅斯拍攝？他說：「其實節目後面集數乜都有講，但未有機會播。」

提議林峯抽演唱會環節表演

台慶騷由曾志偉一手策劃，很高興做出預期效果，定下「回家」主題，碌無綫人情卡，邀得盧海鵬、廖偉雄、林峯、《歡樂今宵》成員等回來一齊玩，覺得氣氛好好，「林峯好忙，好彩佢剛做完個人演唱會，我提議他抽出演唱會某些環節表演，讓他不需要太多綵排，無綫負責請舞蹈員和做好音響效果，他要求好高」。

今年台慶安排16名司儀同台演出，包括老、中、青面孔，曾志偉表示特意邀請顧紀筠、林曉峰回來帶新人，希望做到傳承理念，「想讓大家知道無綫有心支持新人，畀新血有演出機會。今（前）晚很多項目表演我都好滿意，尤其介紹新人環節，令很多高層和同事感動落淚。有同事笑問點解我年年都搞喊大家，我只想藉機會頒獎鼓勵新人」。至於炎明熹傳不續約被雪藏一事，曾志偉沒有回應。

蔡潔參加台慶6年 中獎兩次

蔡潔與鍾翠詩前晚分別抽中大獎，蔡潔獲電動車及獎品，總值28萬元，表示第6年參加台慶，之前中過3獎兩萬元現金，估不到可再中獎。今年中她因水浸痛失愛車，開心抽中電動車，「還未想到怎樣用，全部同事都戥我開心，話畀番架車我，是上天的安排，大家都好惜我。其實我已買了新車，經濟條件不允許養兩架車，要想怎樣處理。中獎是一種運氣，特別要請抽中我的胡定欣食飯，還想載她去兜風，希望她不要嫌棄，不過現在落雨駕車都驚，有陰影」。

落選港姐鍾翠詩抽中43萬元理財存款及獎品，總值超過50萬元，來自溫哥華的她已簽約無綫留港發展，正等公司安排工作，「我沒有抽獎運，意想不到首年參加台慶便得獎，好似發緊夢，好開心。」她會用獎金請家人及同屆港姐食飯，亦會與家人分享，「我比較穩陣，會做定期存款及做善事，也可考慮買股票投資，未夠首期買樓，先努力工作」。

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