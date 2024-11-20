最大心願明年做爸爸 蕭正楠時刻留意翠如胎兒動靜

不透露預產期胎兒性別

蕭正楠表示翠如沒害喜反應，很少嘔吐，還比以前更尊重他，笑言已準備好任勞任怨；翠如有好多動作不可以做，他時刻望着她，有需要便幫手；他又每朝提醒翠如要食雞蛋、牛奶、維他命，「翠如今次懷孕算是意外，我們沒特別去想生育問題，誰知太太有天拿着驗孕棒叫我看，我當時睡眼惺忪，當刻心情好難形容」。他說翠如會繼續做認為做得到的工作，大前提是胎兒安全，「希望翠如多些時間休養，承大家貴言明年可以做爸爸，是2025年一個最大心願」。

翠如是否已走出小產陰霾？蕭正楠說他們沒刻意去提，因是傷心事，用好長時間行出來，今次有BB令他與翠如喜出望外。他坦言翠如的孕肚已開始遮不住，決定公開消息前特別問胎兒意願，結果腹中BB隔着肚皮很大腳踢落他隻手，他的手彈了一吓。