明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

無綫台慶 廖家爵獲頒潛質男藝人激動爆喊 關嘉敏譚輝智「神合唱」 林峯掀高潮

【明報專訊】無綫慶祝57周年，昨晚在將軍澳電視城舉行《萬千星輝賀台慶》，近300藝員盛裝出席，除人氣勁的林峯回巢壓軸表演外，還有「扮嘢王」盧海鵬與廖偉雄助陣，82歲盧海鵬唱《幾許風雨》改詞版，中氣十足，台下掌聲不斷。王祖藍扮完汪明荃又扮「Baby face」，重演向梁敏巧示愛，氣氛熱鬧又歡樂。催淚環節「值得被看見的凡星」，已故藝人廖駿雄的兒子廖家爵，與曾文心分別獲頒「全台力撐潛質男、女藝人」，兩人激動哭成淚人，總經理曾志偉亦感動眼泛淚光。一眾女藝人悉心打扮爭妍鬥麗，馮盈盈與邵初在紅地氈齊齊中門大開鬥性感。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

開場序幕表演後，阮兆祥、王祖藍及李思捷率領其他藝員表演「福祿壽年度娛樂風雲人物」，祖藍先扮汪明荃（阿姐）唱《Make My Day》，並幫阿姐力谷快將舉行的紅館演唱會，獲阿姐讚好勁；之後祖藍與梁敏巧重演「Baby face」示愛訪問，兩人載歌載舞。阮兆祥與其他藝員扮LOONG 9，並改名West Kowloon，之後再次扮「鵝太」。李思捷扮郭富城演唱會造型，又仿效黃百鳴唱《記憶棉》，後者有拍片賀無綫台慶。

扮嘢始祖盧海鵬廖偉雄亮相

關嘉敏神還原《中年好聲音2》亞軍譚輝智唱張學友《屈到病》，更與譚輝智同台表演，十分合拍，如孖生一樣，贏得歡呼聲。「扮嘢始祖」盧海鵬與廖偉雄亮相獲全場掌聲，盧海鵬中氣十足說：「盧海鵬試咪，扮嘢無走雞。」之後再說：「萬千星輝賀台慶，今晚表演定會勝。」他應司儀要求唱出改詞版《幾許瘋語》掀起高潮。接着張曦雯率領31名女藝人，包括黃嘉雯、廖慧儀、葉蒨文及郭珮文等跳舞，服裝性感、舞姿誘人。

落選港姐鍾翠詩贏50萬獎金獎品

「值得被看見的凡星」成全晚最感動的環節，一眾新晉藝人自我介紹並唱《凡星》，觀眾席上曾志偉與樂易玲被感動到眼濕濕。譚俊彥與張振朗頒發「全台力撐潛質男、女藝人」獎，分別由廖家爵及曾文心奪得。譚俊彥頒獎給廖家爵前憶述對方演一場「我爸爸病咗，佢就嚟唔得」的戲，當日演得好好，現實中爸爸情况一樣，但好敬業完成每一個鏡頭。廖家爵爆喊說沒想過有獎，「多謝公司畀呢個獎我，媽，喺呢度我攞第一個獎，老竇你𠵱家唔喺度，但我知你會睇到」。

林峯壓軸表演掀高潮，全場藝人站起來，他被麥美恩送抱，唱完落台與堂妹林夏薇攬攬。壓軸大抽獎環節，蔡潔奪得28萬電動車，落選港姐鍾翠詩贏得總值50萬銀行理財存款及獎品。

馮盈盈邵初中門大開鬥性感

馮盈盈、高海寧、莊子璇、林夏薇、邵初、黃美棋等騷前行紅地氈大鬥性感，以馮盈盈與邵初最搶鏡，後者中門大開，上身只有兩條黑色布遮着胸部，差不多接近半裸，她表示公司生日重要過自己生日，所以穿得這麼搏，服裝是朋友設計，好安全不會走光，本身不是很澎湃，只想呈現高級感。馮盈盈同樣中門大開兼大露背，稱選這條裙因很少穿黑色，不是挑戰性感，事前鍛煉背肌狂做健身。她早前與莊子璇為母校以全英語接受訪問，被指態度作狀。馮盈盈不認同，稱有同學留言指她的語調與10年前一樣，見證她十年如一日，不存在作狀，做人最緊要自己舒服，不理外界評價。

馬國明否認搬屋求生仔

高海寧衣著性感，笑稱這晚見到很多女藝人都好靚，「我凌晨才回港沒太多時間準備，見條裙適合便著，韓國女團BLACKPINK成員Rose都著過，然後運來香港，她是第一個著」。馬國明稱最近忙拍攝，又為太太湯洛雯拿東西，沒留意其他女藝人打扮，他笑說：「高海寧太靚，令我不敢側視。」有指他與湯洛雯三度搬風水屋，藉此帶旺生仔運？他說：「是租約期滿被趕走啫，希望未來不再被人趕啦。生小朋友我們很隨緣，如果好似阿蕭（蕭正楠）咁幸運當然開心，就算現在未有，過二人世界都開心。」

黎芷珊罕有缺席台慶

黃美棋性感現身，笑指試衫時老公鍾健威在旁「嘩」了一聲，但沒阻止，明白她為一年一度公司盛事扮靚。郭珮文以低胸黑色晚裝亮相，性感度比一眾港姐輸蝕，但她不覺得，想揀風格不同的晚裝，加上天氣轉涼揀長袖衫保暖。昨晚頒發紅地氈「最佳甫士男、女藝人」，得主分別是冼靖峰與劉佩玥。黎芷珊主持的《戰場上》被腰斬，過往多為台慶擔任司儀的她罕有缺席。

相關字詞﹕譚輝智 關嘉敏 高海寧 馮盈盈 廖偉雄 林峯 盧海鵬 萬千星輝賀台慶

上 / 下一篇新聞