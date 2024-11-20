【開箱】《前塵》 比利基斯圖轉型拍驚慄劇 調查神秘男童

亡妻與孤兒 奇異連結

《前塵》講述兒童精神科醫生Eli剛失去太太Lynn，自己面對心理治療師卻不願吐露半點心事；陌生男童Noah無故闖進Eli住所，及後發現他寄養在Denise家；沉默寡言的Noah原是棄嬰，遭父母遺棄在教堂內，輾轉到過多個寄養家庭。另一方面，Eli從Noah的畫作中，發現他與其亡妻Lynn有莫名的聯繫。

《前塵》除了由比利基斯圖扮演主角Eli之外，《五腥級盛宴》茱迪芙禮特（Judith Light）飾演Lynn，《空中小姐》露絲培慧斯（Rosie Perez）則扮演Denise；戲分頗重的Noah，則由現年11歲的積高貝祖比（Jacobi Jupe）擔正，後者的哥哥諾亞祖比（Noah Jupe）也是童星出身，在《無聲絕境》扮演愛美莉賓特（Emily Blunt）的兒子。積高貝的星途不比兄長差，金像導演趙婷執導講述莎士比亞早逝獨子Hamnet的同名電影，積高貝亦有份演出；著名小提琴演奏家Itzhak Perlman客串演語言學家，罕有地不再扮演自己，不少美媒都好奇比利基斯圖如何說服對方參演。《前塵》幕後陣容也不弱，《前妻拘捕令》莎拉科普（Sarah Thorp）擔任創作人，《阿甘正傳》編劇艾力羅夫（Eric Roth）則是監製之一。

比利基斯圖劇中收起笑臉，演能醫不自醫的兒童精神科醫生，確有新鮮感；然而賣的關子太多，到第5集結尾依舊滿佈疑團，節奏難免偏慢。譬如Eli經常發噩夢，見自己倒臥乾涸泳池，又出現亡妻的幻象，雖然後來披露Lynn不堪病魔折磨而自殺，但對於她真正的死因，Eli似乎有所隱瞞。Noah看到異象，因而非常驚慌，更在學校襲擊同學，才會被關進醫院；但面對精神科醫生Eli，糾纏了四五集，一直吞吞吐吐，除了他畫的房子，與Lynn收藏的一張照片十分相似之外，Eli始終問不出或調查不到兩人的任何關聯。

童星積高貝表現亮眼

第5集結尾Eli從Lynn與前男友的錄音中發現昆蟲潛入人體，Noah也有此經歷，Eli便在病房拿手術刀𠝹開Noah前額，夾出一條蟲，當Denise與醫護破門「救」Noah，Eli向他們展示手中的小蟲，鏡頭特寫他的夾子卻是什麽也沒有，這一集便以Eli昏倒作結。到底靈異的幻象最後會否如《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）主演的劇集《洛城奇探》般，由查案演變成外星人流落地球的科幻劇情，就得看餘下5集的走向了。

另一方面，《前塵》劇情相當暗黑沉重，不知道積高貝祖比如何應付。據報開拍前8天他才與比利基斯圖會面，並綵排了一次。積高貝在訪問中表示，雖然有看過比利演出的電影，但對他還是不太認識，「我認為這樣更好，因為劇中講述Noah毫無預警出現在他家門前，徒手刻出奇怪的字，弄致手指頭也出血。這不是正常孩子會做的事，兩人也互不認識，所以（跟比利）不太熟識，反而有利演出」；小小年紀的積高貝對演出已有一套看法，表現亮眼，也前途無量。