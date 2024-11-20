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娛樂

《紅白》公布歌手名單 尊尼藝人連續兩年冇份 YOASOBI落選 粉絲失望

【明報專訊】日本NHK電視台一年一度除夕大騷《第75屆NHK紅白歌唱大賽》，昨日公布出場歌手名單，去年《紅白》受尊尼喜多川性侵事件影響，旗下男團全部出局，但NHK早前已解除「禁令」，恢復邀請STARTO（前稱尊尼事務所）旗下藝人亮相該台節目，不過昨日公布的《紅白》歌手名單，STARTO藝人依然冇份。去年有5隊韓團演出，今年減至4隊，包括首度參與《紅白》的ILLIT。人氣高企的YOASOBI及男歌手米津玄師，不在名單之上，不少樂迷表示失望。

文：蘇珮欣

NHK電視台昨日公布《第75屆NHK紅白歌唱大賽》出場名單，紅組歌手有乃木坂46、MISIA、椎名林檎、韓國女團TWICE等合共20個單位，當中包括首次出戰《紅白》的韓國女團ILLIT及日本女團ME:I。白組方面有GLAY、福山雅治、藤井風、星野源、鄉裕美及山內惠介等共21組歌手，包括首次登場的組合Creepy Nuts、Omoinotake、Number_i及《勿說是推理》男星菅田將暉的胞弟菅生健人。

菅田將暉胞弟首次參與

去年《紅白》受尊尼喜多川性侵事件影響，旗下男團悉數缺席，成為過去44年來首次出現的情况。自1965年尊尼旗下偶像首次參演《紅白》以來，幾乎每年都獲邀演出，也是節目的看點之一，其中SMAP先後亮相23次，嵐亦12次代表白組出賽，前年《紅白》共6組尊尼藝人演出。NHK早前已對改名STARTO的尊尼事務所「解封」，恢復邀請該公司藝人亮相節目，不少日媒預測今年至少有兩三隊尊尼偶像演出，NHK公布演出名單，結果事與願違。

《紅白》節目監製大塚信廣昨表示有邀請STARTO事務所藝人演出，雖然無法透露交涉內容，但雙方有就演出討論，「最終沒有STARTO藝人演出，我也很遺憾，與他們協商後，得出這決定，但詳細內容無法公開」。有傳STARTO事務所不滿NHK早前播放尊尼喜多川性侵案節目，大塚信廣昨否認傳聞，並明確表示不會追加STARTO藝人演出。不過今年首次出戰《紅白》的男團Number_i成員平野紫耀、神宮寺勇太及岸優太，均曾是尊尼事務所旗下男團King & Prince成員，早前過檔瀧澤秀明開設的公司TOBE，以Number_i之名重新出道。

去年《紅白》為了填補空缺，尋找外援，廣邀韓國男團Seventeen、Stray Kids、Twice小分隊MISAMO、女團LE SSERAFIM及NewJeans演出，卻觸怒日本觀眾，被指太多韓團，剝削日本歌手機會。今年減少韓團比重，但仍有4隊出場，包括女團TWICE、LE SSERAFIM，以及首次參與《紅白》的男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）及女團ILLIT。

另外，今年《紅白》有不少滄海遺珠，如紅遍全球的二人組合YOASOBI及男歌手米津玄師，前者去年演出《紅白》，與一眾韓團偶像又唱又跳動畫《我推的孩子》大熱歌曲《Idol》，成為熱話，YOASOBI今年落選，不少粉絲大呼傷心。憑網絡大熱歌曲《Hiyaorokomde》首次入選《紅白》的男歌手菅生健人，其兄及弟分別是《勿說是推理》菅田將暉和《下剋上球兒》菅生新樹，一門三傑在演藝界發展，菅生健人表示要致電兄弟分享喜悅。

相關字詞﹕紅白歌唱大賽

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