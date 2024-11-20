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娛樂

【娛樂場】田蕊妮《港女又萬歲》首播 人夫吳浩康廿四味阿肥談召妓出軌

【明報專訊】田蕊妮監製兼主持的《港女萬歲》今年1月在串流平台喱騷上架，每集邀請不同界別的「港女」高談闊論禁忌話題，當中包括性工作者、造美人和LGBT等，首集免費足本於facebook及YouTube播映，合共累積逾128萬觀看次數。

田蕊妮笑稱在沒有徇眾要求下開第二季《港女又萬歲》，共22集，伙楊詩敏（蝦頭）與貝依霖主持。節目籌備近半年，其間與逾百藝人、KOL、素人等會面，為求探索更爭議的人物及更爆話題，第二季話題橫跨不同年齡層，包括婆媳關係、忘年戀、交友Apps等，又邀請健身界、航空界等不同行業人士分享秘聞，解開都市傳說疑團。《港女又萬歲》前晚（18日）首播，同樣安排第一集免費給觀眾收看。

吳被讚好老公好爸爸感不好意思

首兩集主題「港男講女」，邀得港男人夫吳浩康、盧巧音老公Kolor主音Sammy（蘇浩才）和廿四味的阿肥（陳偉雄）大談港女特質。田蕊妮開場劈頭便說：「搵啲男人上嚟講吓我哋啲女人，睇吓自己對自己係咪有一個好大嘅誤會。」3男3女你一言我一語，女主持開始控訴男人，3男抗辯反擊。吳浩康由過往的「渣男」到結婚為人父成「職安真漢子」，形象大洗牌，被讚好老公、好爸爸、有「膊頭」，他稱不好意思認，「一班港鐵入面有幾多個呢啲男人，我只係做咗兩年，大把人做得耐過我」。

吳浩康承認曾是渣男，有女朋友同時又有其他女人，「當年出軌覺得刺激外，也想法幼稚，覺得很多人鍾意自己，但被揭發時感覺令女友傷心，好慚愧，不知如何面對」。

3港男認同「逢男人都九個滾」

6人邊飲酒邊吹水，愈傾愈放，還傾到男人召妓和出軌兩敏感話題，田蕊妮認為：「逢男人都九個滾，剩低嗰個仲諗緊！」吳浩康、Sammy和阿肥大表同意，吳浩康說：「曾經滾過，𠵱家唔滾嘅會有，冇滾過嘅我就唔信。」蝦頭認為另一半召妓或出軌也是背叛，沒有分別，3男認為是兩回事，阿肥說：「出軌係個心郁咗，召妓只是性需要。」

貝依霖暗示曾被靚女歌手老公追求

田蕊妮說到在老婆與小三之間，男人最後還是會回老婆身邊，吳浩康與Sammy認同，田蕊妮藉此提醒一班少女要留意，男人訴說夫妻感情有問題，但最後還是選擇老婆。30歲貝依霖說出親身經歷，憶述十四五歲時，已有男人以跟老婆感情出問題為理由追求自己，當時男方約見面，稱其雜誌想簽她，結果被人偷拍兼成了雜誌封面，「當時佢老婆開緊演唱會，佢都係咁同我講：『我老婆好靚女，我好愛我老婆，不過佢已經係我屋企人，只有感情不是愛情……』」。

貝依霖沒有開名男方是誰，但提到做雜誌社，老婆好靚又開演唱會，不少網民留言討論，提到曾是雜誌老闆的倪震與周慧敏名字。

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