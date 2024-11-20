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娛樂

澳門騷無嘉賓 陳蕾勤練歌控制情緒免失準

陳蕾為紅館個唱音準受質疑解畫 認情緒易激動兼耳機出問題影響發揮

【明報專訊】陳蕾2009年憑參加亞視《亞洲星光大道》入行，出道15年的她今年3月首踏紅館舉行《念》演唱會，11月30日巡迴到澳門，透露10月初開始備戰，她說：「我知自己咩料嘅！」處女紅館騷音準受質疑，她解釋自己情緒容易激動，加上收音耳機出問題，才影響發揮，澳門站調整歌單和服飾，相信改善後，定能帶驚喜給觀眾。

陳蕾相隔8個月再開個唱，除勤力練歌，也着緊控制情緒和音響裝備，避免再失準，「我情緒不夠穩定，好易激動，當控制得不好，就會被情緒帶住走，所以在演唱上，理性與感性之間，要拿揑到一個平衡」。她提到曾因收音耳機不太適合自己，有陣子唱歌很沮喪，在台上表演時以為自己表現不錯，回家重溫片段，發現整體唱到偏高音，「我發現用耳機聽太多單元，會干擾我的音準，聽現場聲唱歌音準仲好，唔知點解。後來跟歌手好友陳健安交流，獲悉他都遇過類似經歷，有名音樂監製介紹我換某種耳機，換後解決了問題，現在又有工程師幫手調校耳機接收的高低音，真的好很多，唱快歌、搖滾歌時，捉住某一樣樂器節奏就唱到」。

不追求名牌「架生」 最緊要實用

收音耳機和咪高峰是歌手的「搵食架生」，陳蕾表示配搭出一套最舒服的組合，需要到無數場地測試和摸索，她不追求名牌裝備，最緊要實用，「洪嘉豪曾說軒仔（張敬軒）哥哥支咪高峰好好，我試過用類似咪高峰，覺得是人夾人，或者我的快歌和搖滾歌屬炒耳類型，靚聲設備好似不適合我，我最喜歡最普通的咪高峰」。

問到澳門演唱會有沒有嘉賓，陳蕾表示沒有安排，想獨霸舞台與歌迷共聚，會請朋友欣賞，「我不好意思邀請親友睇騷，怕大家冇興趣，甚至破費租酒店、搭車，後來才知道廣州的中學同學每次不被邀請會呷醋，今次我請了他們來看。順道公開呼籲，朋友們想來就大膽一點找我」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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