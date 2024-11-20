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娛樂

粵語片紅星呂奇傳離世 資深傳媒人稱呂親友報死訊

【明報專訊】粵語片當紅小生呂奇1980年代尾淡出幕前移居台灣，多年來生活低調，資深傳媒人汪曼玲昨日在網上平台表示呂奇20多年來隱居台北，曾前往探望對方數次，2019年兩人最後一次見面，惟2022年起一直聯絡不到呂奇。汪曼玲表示今年三四月曾收到來自呂奇在台灣和香港親友的消息，稱呂奇已離世，消息至今仍未得到證實。

汪求證無果 陳寶珠與呂沒聯絡

汪曼玲寫道︰「（想念呂奇）2024年4月，在香港及台灣的朋友輾轉傳來呂奇逝世的傳聞。一直半信半疑，並嘗試花時間，不斷多方求證。可是，奇哥這卅多年定居台灣，作風低調，除了至親好友，甚少與外間聯絡。至今未能找到任何確實的答案。」陳寶珠兒子楊天經接受傳媒訪問，表示母親跟呂奇已沒聯絡，不知道消息；薛家燕亦表示很久沒跟呂奇聯絡，不知道傳聞。

呂奇本名湯覺民，1959年考入中聯演員訓練班，翌年7月與胞妹李敏一同加入邵氏兄弟粵語片組，首部主演電影《九命奇冤》。呂奇1964年憑《公子多情》一炮而紅，之後與陳寶珠合作無間，被捧為影壇金童玉女。呂奇多才多藝，曾拍過99部電影，執導29部戲，編劇35部作品，同時當過兩齣電影的監製，經典作有《情人的眼淚》、《莫忘今宵》、《影迷公主》、《玉女添丁》、《玉女神偷》、《娘惹之戀》和《偷心賊》等。

1974年呂奇自組創辦金禾（呂奇）製作組，專門執導及製作三級片，包括《夠格女郎》、《財子、名花、星媽》和《怨婦、狂娃、瘋殺手》等，電影被批賣弄色情又低俗，口碑及票房愈來愈差。

呂否認在台生活潦倒

隨着粵語片式微，呂奇1987年執導最後一部色情作品《命帶桃花》後退出演藝圈，與第二任太太凌黛移居台灣開餐廳，同時投資股票及買物業收租。曾傳呂奇生活潦倒在台當的士司機為生，2003年他接受電台訪問否認。

呂奇與第一任太太關惠珊育有一子，後來離婚。呂奇及後與曾多次合作的女星凌黛日久生情，育有兩子。

娛樂組

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