【開箱】《人中之龍》偏離原著 竹內涼真皺眉扮桐生一馬

孤兒入黑幫 代妹報仇

全劇6集的《人中之龍~Beyond the Game》由《全裸監督》武正晴及《命運警察》瀧本憲吾執導、《地球百子》Sean Crouch編劇。故事以1995年為起點，4名孤兒桐生一馬（竹內涼真飾）、錦山彰（賀來賢人飾）、澤村由美（河合優實飾）及錦山美穗（中山日野飾），為了離開孤兒院，策劃打劫黑幫東城會的店舖。桐生一馬渴望成為東城會傳說中最強打手「堂島之龍」，才策劃劫案，最後獲賞識，與錦山彰一同加盟東城會。

桐生一馬為了上位，學習打拳，又與錦山彰一起為社團偷取地產商人的印章。其後錦山美穗患病急需換腎，桐生一馬為了籌措手術費，開始打黑巿拳賽。東城會為贏取賭注，故意拖延錦山美穗的手術，後者因此失救而死。錦山彰失去胞妹，發狂殺死東城會話事人，桐生一馬挺身代罪入獄。

桐生一馬10年後重獲自由，錦山彰已「上位」成為東城會高層。澤村由美胞姊澤村愛子（森田望智飾），偷取黑幫近江聯盟100億日圓（約5億港元）財產，掀起東城會與近江聯盟之間的衝突，澤村由美及錦山彰亦捲入事件中，桐生一馬為保護兩名好友，只好再次出手。

《人中之龍》敘事穿梭1995年與2005年兩個時間點，觀看初期容易混亂，幸主角造型10年前後分別頗大，有助區分兩個時代；例如桐生一馬10年前穿著運動裝，10年後則以西裝上陣；錦山彰10年後不僅著西裝，還將頭髮梳後，造型成熟。

粉絲最不滿角色背景大改

雖然改編自著名電玩遊戲，但劇集沒跟足原著，而且大幅改動遊戲故事設定，劇集與原著走向兩極，只能視為一般黑幫劇。原著粉絲最不滿是劇集角色背景及故事核心含意大幅修改，例如前黑幫人物風間新太郎（唐澤壽明飾）金盆洗手後，致力照顧孤兒，桐生一馬視對方如生父，非常感激及尊敬風間新太郎，也因為對方才想加入黑幫；劇中桐生一馬與風間新太郎關係卻不太好，前者加入黑幫只因羨慕「堂島之龍」的紋身及喜愛格鬥。

另外，桐生一馬在遊戲中重情重義，劇中卻為了加入黑幫，不惜拉攏3名好友盜竊，也沒其他情節突顯其重情義的一面。劇集還將原著中桐生一馬年輕時代的1988年，改為1995年，刪除了日本泡沫經濟爆破前，當地人揮霍無度、酒池肉林的場面。

賀來賢人內心戲表現出色

雖然如此，劇集仍有可取之處，首先演員表現稱職，竹內涼真身形高大，身手敏捷，扮演最強打手桐生一馬，絕對是不二之選；他故意皺眉演出，更甚有角色神髓。動作場面不多，但他騷肌演出，甚有看頭。賀來賢人表現亦出色，由起初愚蠢、不懂事，後來變成深不可測的黑幫高層，千辛萬苦爬上高位，只為替妹妹復仇，內心戲掌握得很好。美術方面最值得稱讚，不但重建了充滿暴力的神室町，各演員的服裝造型亦跟足原著風格。