拉絲達代亡父Quincy Jones 領榮譽奧斯卡 安祖蓮娜偕「小畢」現身 妮歌除鞋頒獎

Quincy Jones本月3日因胰臟癌在家中與世長辭，享年91歲，距離頒發榮譽奧斯卡的州長頒獎禮相隔僅兩周。大會安排珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）率領12人聖詩團，獻唱Quincy獲3項提名電影《紫色》的歌曲《Maybe God Is Tryin' to Tell You Something》，再由金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）分享與Quincy的友情；占美稱20年前拍攝其得獎電影《Ray》之前，曾問Quincy昔日與Ray Charles的相處點滴，並借了對方的舊錄音帶來揣摩角色，最終摘下奧斯卡影帝殊榮。

曉格蘭特「研究」奧斯卡獎

Quincy Jones的7名子女中4人到場，並由拉絲達鍾斯代領獎及致辭。她表示父親真的很想親自領獎，兩人上月還一同撰寫謝辭，回首過去電影業的轉變，「以下都是他的說話，『我們行業走了漫漫長路才來到今天，當我還是年輕的電影作曲人，在錄音室根本不會看到有色面孔；能有所貢獻及在這種轉變中記下我的名字，實在感到驕傲』」。拉絲達表示在座很多人都是其父的好友，「或者在每個地方都有家父的朋友，因為他總是要聯繫每個人，也是他的天賦，總知道怎樣跟上現代步伐、保持好奇及有愛心」。她亦呼籲大家發掘Quincy的音樂，稱其好作品遠不止電影配樂、米高積遜（Michael Jackson）與法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）的歌曲。拉絲達指父親創作音樂70年，作品每一秒都注滿愛，「那才是他真正的遺產，熱愛生命，他常說：『每一天都當最後一日來生活，某一天你會好好的。』」

《4個婚禮一個葬禮》曉格蘭特（Hugh Grant）負責頒人道獎給《真的戀愛了》導演李察寇蒂斯（Richard Curtis），前者搞笑表示，「這獎算不算奧斯卡呢？算其中一種？總好過什麽也沒有？」李察表示同意，「這奧斯卡是給拍電影不夠好到可摘下金像獎的人吧」。李察指總統選舉之後看到大家都有點哀傷，所以會點搖滾樂隊Queen與大衛寶兒（David Bowie）合唱的《Under Pressure》送給大家。拍了5齣《鐵金剛》電影的丹尼爾基克（Daniel Craig）頒發榮譽獎給《鐵金剛》電影系列「兄妹檔」監製米高韋遜（Michael G. Wilson）及巴巴拉布歌莉（Barbara Broccoli）；金像影后妮歌潔曼則負責頒獎給選角指導茱麗葉泰萊（Juliet Taylor），稱很高興大會表揚選角指導，未知妮歌穿著的高跟鞋是否出了問題，她在台上走往咪高峰前忽然赤腳，相當矚目。

另一方面，前晚現場星光熠熠，不少來年奧斯卡有可能入圍的熱門電影主角均現身，像《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）和瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）、《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）、《飛黃騰達》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、琦溫絲莉（Kate Winslet）、剛宣布懷第二胎的珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）等。不過《Maria》安祖蓮娜祖莉最矚目，帶同龍鳳胎兒子諾斯到場，後者長得比媽媽還要高，而且近乎平頭裝的髮型，被指與父親畢彼特長得一模一樣。