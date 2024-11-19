演外剛內柔「七爺」感同身受 43歲胡定欣嘆遇困境孤獨無依

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

胡定欣表示當初收到《巾幗梟雄之懸崖》劇本時，一個月後便要開拍，對她而言確是其中一個難關，「劇本不是由頭到尾睇一次就得，當中細節真的要慢慢去釐清，難理解的部分是劇情有很多懸疑位，要釐清角色究竟是什麼人物，演出前要花很多心機，唯有一路拍一路盡力理解劇本」。

胡定欣稱今次七爺一角比過往幾年所演的角色複雜和難演，初期比較心狠手辣、三刀兩面，十分霸氣，其實內外反差很大，要在一個不合群的家庭中獨力撐起頭家，如現今社會職場，看似好叻及好犀利的女性，其實背負和所承受的不為人知，不是叻到不需要別人幫忙，十分寫實，「確實令我有少少感同身受，演出時會想到自己的工作，很多時候遇困難或難關，無論情緒、能力也好，都要靠自己撐住，多年來工作算多難關，都是獨自面對和抉擇，有時遇上一些疑難，真的未必找到適合的人幫忙，因為冇人比自己更清楚想要什麼，所以孤軍作戰，現實中真的不容易遇上能一起經歷難關及出生入死的柴十七（黎耀祥飾）幫手」。

林夏薇鼓勵演七爺

鄧萃雯辭演七爺一角，有傳曾屬意找佘詩曼頂替，最終落入胡定欣手上；胡定欣承認本身完全不在演員名單上，考慮是否接拍確有猶豫，「心想真的嗎？我得唔得㗎？真係咁信我可以勝任？不接拍就沒有事發生，但一應承就要做，亦沒有很多時間考慮，反而身邊的人比我更有信心，林夏薇雖然冇份拍，亦沒有看過劇本，但當她知道時，很鼓勵我，稱角色很適合我」。她最終決定接受挑戰，全因曾參演頭兩輯《巾幗》系列，對此劇有情意結，開拍前已有心理準備外界將自己與鄧萃雯比較，「當年還很年輕，想看看今時今日演這系列的角色會怎樣，今次是女主角，很想嘗試」。

胡定欣稱由收到劇本至開拍，甚至在拍攝過程中，外間都有好多聲音，令她有很多情緒、感受及壓力，「好似未拍就有種不被認同的感覺，冇辦法，我很理解，未播出前一直收藏了很多情緒未能釋放，到播出又好驚自己的演繹令觀眾不滿意、不喜歡和不接受，從來沒試過這麼緊張，心情十分複雜，我不是想超越經典，但既然有機會去做，演出當刻我付出百分百能力，也難免被觀眾比較，咁我盡咗力做好咗我嘅七爺就OK啦！」

小人物升呢女主角

胡定欣稱今次演七爺有很多感受，能量消耗很大，因為頭兩輯《巾幗》，演的海棠姑娘及馬麗華都是小人物，當時她還是小妹妹，所需要的也很表面，還要是思想不成熟的女孩子，當時能成為劇中一分子已覺得很幸福，「雖然不是主角，但已認為是在自己的演藝路上一個標記，誰想到種下了種子，15年後會成為《巾幗》女主角，是一個奇妙的旅程」。

角色令她再有機會爭視后，胡定欣笑說：「希望啦，因為楊茜堯和林夏薇的角色都很有挑戰，大家各自在同一年遇到挑戰自己的角色，都有發揮，可以同班好姊妹一齊玩下，感覺好正。至於會否批踭，睇吓到時著咩衫，批唔批到啦！我們3個都是好朋友，我沒有那麼容易批走兩個姊妹，她們咁犀利，今年是良性競爭，各有實力。」

藝人身分礙姻緣

劇中七爺與柴十七的感情十分內斂，因身分地位不同，遇到真愛也未能夠行前一步，胡定欣表示劇情與現實中的自身經歷有相似地方，因而有所共鳴。對於現階段是否很難覓得一段真感情？她不禁哼着《巾幗》主題曲《紅蝴蝶》歌詞「留守最尾一起哪怕歷劫」。

胡定欣承認尋找真愛一向都不容易，「就算遇到喜歡或心儀對象，都可能有各自不同原因未能發展，所以我非常理解七爺，不是覺得自己有幾咁高高在上，而是可能覺得我的藝人身分，是公眾人物，對方的角度未必有信心照顧到我，喜歡還喜歡，真正展開一段關係時，會令對方卻步。不過我會繼續努力，總會有希望，七爺都不放棄，我也不會那麼容易放棄」。

場地提供：Studio meta

服裝：Stella McCartney

形象：Queenie Yu

髮型：Matt Chiu @ XENTER SALON

化妝：Davina ( Cyrus Lee Makeup Team )

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