網上瘋傳「叱咤賽果」 馮允謙李幸倪首奪金？

「商台女員工」指叱咤男歌手會由馮允謙首奪金，陳卓賢與陳健安分獲銀獎及銅獎。李幸倪擺脫4次奪銀獎的「二奶命」，首次膺女歌手金獎，陳凱詠與雲浩影分奪銀銅；「叱咤組合」方面，指金銀銅獎是Dear Jane、COLLAR及雷同二友。

「叱咤十大」是馮允謙《會再見的》奪「至尊歌曲大獎」，第2位是陳凱詠《間歇性休眠》，第3位是Kiri T《至少做一件離譜的事》，第4位容祖兒《九秒九》，第5位雲浩影《回憶半分鐘》，第6位洪嘉豪《黑玻璃》，第7位陳健安《戀愛腦之死》，第8位盧瀚霆《Hey Hey OK!》，第9位Moon Tang《趁你旅行時搬走》，第10位陳卓賢《鑿》。

叱咤合共頒49個獎項，除了叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手、組合及歌曲大獎由樂迷投票選出，其他皆是903專業推介，以播放率作為統計基礎。馮允謙今年有6首派台歌，暫時有兩首登叱咤榜冠軍、兩首亞軍。至於李幸倪4首派歌台中佔3首登叱咤榜冠軍。

陳凱詠：唔敢諗同唔識諗

陳凱詠傳奪女歌手銀獎，她曾回應說：「我唔敢諗同唔識諗，朋友問我，我答到手都震晒！」她表示沒為攞獎而做歌，「如果要諗住攞什麼獎項而做什麼歌，我會覺得對唔住自己。就算最後成績唔好，我起碼都做咗自己開心嘅歌」。至於「叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合」最後5強，將於周五（22日）中午12時截止投票。

娛樂組