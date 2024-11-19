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娛樂

《破‧地獄》衝破6000萬 創華語片單日票房紀錄 許冠文︰未試過有觀眾同我一齊喊

許冠文「喜劇」新定義 楊受成投資《破．地獄》自爆被取笑嫌錢多

【明報專訊】黃子華、許冠文、衛詩雅及朱栢康合演的《破‧地獄》票房勢如破竹，11月9日上映，截至昨日（10天）已衝破6000萬元。上周六單日收$8,613,824，更打破2016年《寒戰2》創下單日$7,557,526的票房紀錄。昨日英皇集團主席楊受成與導演陳茂賢，聯同許冠文、衛詩雅、艾妮及劉若寶到銅鑼灣出席《破．地獄》海報劇照展揭幕禮，對於電影有此佳績，眾人均表示高興及希望繼續刷新紀錄。許冠文大讚楊受成眼光獨到，夠膽投資殯儀業為題材的電影，相信只要有好產品就有生意，希望同行共勉，並鼓勵編劇大膽創作。

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵

楊受成與導演陳茂賢昨日聯同演員許冠文及衛詩雅等出席《破．地獄》海報劇照展揭幕禮，展期一個月，並即場宣布電影上映10天票房衝破6000萬元，眾人大感興奮，希望票房繼續大賣。其間眾人送上生日蛋糕賀衛詩雅快將40歲生日，她表示今年是最後一次以「衛小姐」身分慶生。

許：演對手戲當正衛詩雅是女兒

許冠文笑稱第一日已跟別人說《破．地獄》是喜劇，現在大家都知道何解是「喜劇」，大讚老闆楊受成眼光獨到，夠膽投資殯儀業為題材的電影，又讚導演陳茂賢有自己一套，堅拒在某些可搞笑的場面加入笑料，飾演其女兒的衛詩雅演技相當犀利，有幾場對手戲令他忘記對方是演員，以為真是其女兒，「目前香港電影相當困難，希望《破．地獄》能帶動港產片有更高票房紀錄」。

許冠文又指最近心情興奮，因走在街上有人表示多年來跟他一齊笑，現在又跟他一齊喊，「未試過有觀眾同我一齊喊，該片真的有很大魔力和影響力，希望大家眼淚過去和釋懷後，睇通香港局面，再為香港破地獄，重新再來過，我相信一定得，香港人一定掂，暫時未睇到之後條路，話電影市道不景氣、票房欠佳，話口未完就打破紀錄，香港人非常聰明和識貨，只要有好產品就有生意，希望同行共勉，一齊繼續努力」。

為香港破地獄 信香港人一定掂

許冠文受訪時被問到為何在台上那麼感慨，他表示近年電影市道疲弱，很多人都鬧政府不幫助電影業，覺得自己也有責任，所以今次在劇本和角色吸引下，決定再做演員以示支持，希望延續港產片的氣勢。他指現在觀眾睇戲的級數變高，要睇好戲和新元素，所以他鼓勵編劇大膽創作，「《破．地獄》啟發了我，不一定刻意去『唧人笑』，未來喜劇也會走這種路線」。他透露連續兩日謝票，其中一場是母校包場，到時舊同學來捧場，「很多舊同學都話我後生，教授和副校長都是我學生，但他們外表比我老。不老秘訣是多些講和聽笑話，就會延遲衰老，開心快樂最重要」。衛詩雅對於獲許冠文讚演技出色，表示獲「爸爸」一句讚許勝過千言萬語。

被嘲嫌錢多 楊受成︰發夢也在笑

楊受成對於票房衝破6000萬感滿意，表示不敢相信，現在發夢也在笑。他自認是生意佬，沒有清高和偉大思想，只為賺錢，該片目前已賺錢。他自爆最初投資該片時，很多朋友問他是否有很多錢，拍部「棺材舖」戲，搵兩代笑匠許冠文和黃子華拍那麼嚴肅電影，被嘲笑神經和嫌錢多，「被人鬧到我心慌慌，但已答應開拍，唯有死頂。我相信這部片有很大機會再破紀錄」。

問楊受成會否推出加長版，以及再找許冠文、黃子華拍喜劇？他表示一切交由導演陳茂賢決定，對方才是老闆，「藝人做新人未紅時，我是他老闆，紅了之後，他是我老闆，我現在見到謝霆鋒和容祖兒都腳震」。談到黃子華提議開拍《打小人》？楊受成笑言要在鵝頸橋拍攝，豈非會暴動。陳茂賢稱未決定何時上映加長版，「待《破．地獄》成績再好一點才決定，加長版會長多十幾分鐘。（可有信心成為第3名億萬票房導演？）我已盡力，交給祖師爺」。

成馬來西亞票房冠軍 英國取佳績

香港票房有限公司昨日公布《破．地獄》上周六（16日）單日港澳兩地票房共$9,179,401（香港佔$8,613,824），打破2016年《寒戰2》所創的單日票房$7,557,526紀錄。據報《破‧地獄》在英國開畫亦取佳績；在馬來西亞上映也衝破300萬令吉（約521萬港元），穩坐票房冠軍。

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