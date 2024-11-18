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娛樂

【開箱】《估你都敢做》西班牙燒腦劇 巴士英雄傳說

【明報專訊】西班牙語劇在影視串流平台Netflix不乏捧場客，《紙房子》便叫好叫座，並衍生外傳劇，另一串流平台Apple TV+有見及此，也開始引入西班牙語劇，《阿卡普高》（Acapulco）之外，還有懸疑燒腦的《估你都敢做》（You Would Do It Too），該劇比較特別的是去年4月在西班牙透過Disney+首播，Apple TV+買下海外版權，上月30日才上架；全劇8集，每集約半小時，現已播了一半，但節奏明快，而且劇情已幾度反轉。

乘客維護殺匪者

《估你都敢做》講述巴塞隆拿機場開往市區的巴士上，3名持械劫匪搶劫一衆乘客，但警方到場時發現3名歹徒已中槍倒臥車廂。曾是情人的警察Fran與女警Rebeca接手調查3賊到底如何喪命，巴士司機Manuel及乘客：拍網上節目的Elisa、有兒有孫的Marga、西裝男Jandro、宅男Balter及愛惜寵物的Miren，衆口一詞稱當他們被擎槍指嚇，被迫交出手機泄露個人資料和銀行戶口密碼之際，坐在巴士後方一名戴帽的神秘男子立即出手，解決了3名歹徒，並在警方抵達之前離開。兩警發現目擊事件的6人言辭閃爍，有心維護這名神秘男子，但無論怎樣盤問他們，均口徑一致，不願透露半點真相。其後警方從路過案發現場的證人供詞，鎖定Dante為殺3賊的疑犯，展開追捕行動。

案情反轉再反轉

《估你都敢做》由拍過《第二聲鈴響》的佐迪維利祖（Jordi Vallejo）及《紅日狂花》大衛維多利（David Victori）編劇及執導；劇中第一集已定下懸念，抓緊觀衆注意力，透過6名乘客維護殺匪者，令真相像霧又像花之外，為什麽他們要如此做，真正兇手是誰？收買警方消息的記者Leyre，報道事件時更讓外間感到在逃者是義警化身，救了乘客，製造英雄形象，並在社交網絡的年代，迅速散播不知道是真是假的信息，令警方辦案往往落後於形勢，更受民情所阻，例如追捕Dante期間，不少民衆便同情後者。第3集劇情開始反轉，翻Dante舊帳，撕破其英雄形象，他曾捲入殺妹案並入獄；另一方面，Leyre訪問了Dante的辯護律師，反指他身陷冤獄，Dante妹妹遺傳了漸凍人症，Dante根本被保險公司與地產商所害。巴士劫案發生時Dante正假釋，不想惹禍上身，又怎會殺害3名匪徒，他向Fran否認涉案，令劇情再次反轉。若Dante沒有說謊，為什麽司機與乘客6人選擇為他塑造英雄形象？抑或車上6人才是撒謊者？3賊持械行劫卻命喪車上，又是什麽來歷背景？下月播出結局，謎底便會揭盅。

相關字詞﹕大衛維多利 開箱 影視串流平台Apple TV+ 影視串流平台Netflix 估你都敢做

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