【開箱】《估你都敢做》西班牙燒腦劇 巴士英雄傳說

【明報專訊】西班牙語劇在影視串流平台Netflix不乏捧場客,《紙房子》便叫好叫座,並衍生外傳劇,另一串流平台Apple TV+有見及此,也開始引入西班牙語劇,《阿卡普高》(Acapulco)之外,還有懸疑燒腦的《估你都敢做》(You Would Do It Too),該劇比較特別的是去年4月在西班牙透過Disney+首播,Apple TV+買下海外版權,上月30日才上架;全劇8集,每集約半小時,現已播了一半,但節奏明快,而且劇情已幾度反轉。