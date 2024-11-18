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娛樂

來港30年 《九龍城寨》動作指導笑言「呃飯食」 谷垣健治稱好打不如好戲

【明報專訊】《破．地獄》氣勢如虹，大有機會挑戰今年最賣座港片《九龍城寨之圍城》的票房紀錄，無論結果如何，後者的動作設計很大可能問鼎來年香港電影金像獎，片中動作指導谷垣健治早前在東京影展接受本報專訪；屬甄子丹班底的他，入行逾30年，拿過台灣金馬香港金像獎，到底是否「好打得」？他謙稱「呃飯食」，沒有香港就沒有今日的他，還表示任動作指導學功夫不如先學演戲，「若黃子華演動作片，說服力更好，因為他好戲」。

記者：蘇珮欣

54歲谷垣健治從小熱愛港產動作片，並隨倉田保昭學武，1993年來港發展，至今超過30年，能說流利廣東話，《九龍城寨之圍城》在東京影展的記者會，他便替伍允龍等人翻譯。

設計動作訓練演員息息相關

谷垣健治自言沒有香港，就沒有今日的他；1994年首次為《精武英雄》擔任武師，並與李連杰有對手戲，「不是跟他對打，只是被他打」。他稱演的是「下把位」，「我好鍾意做下把位畀反應，覺得好勁」。能擔任港片武師，心情非常興奮，「終於達成多年夢想，成為香港電影一分子，真的好開心」。他表示享受武師工作，後來發覺自己亦好喜歡拍戲，甚至多過武師本業，「香港的動作指導不止度招式，還要兼顧拍攝、剪片，有時做埋道具、服裝，這個香港獨有的風格很適合我，這種親自hand made的感覺，我好鍾意」。

根據網上資料，1996年《旺角渣FIT人》谷垣健治首次擔任動作指導，他澄清該片只任副手，要到2001年《玻璃少女》才掛正動作指導之名，「該片應沒太多人認識；我跟導演黎妙雪認識，她稱戲中有少少動作場面，我就這樣開始慢慢做」。他表示當年日本香港兩邊走，若在港會幫甄子丹做武師，慢慢累積經驗。

谷垣健治表示動作指導的工作範圍很難解釋，卻詳細地說：「首先要有故事大綱，我們稱為『遊戲規則』，假設要在房間內打，誰是主角，跟幾多人打，打幾多分鐘，有齊這些『遊戲規則』就開始訓練演員。其實設計動作與訓練演員息息相關，例如角色精於空手道，就安排演員練習，了解其體能、能力。若演員是甄子丹，就不用check了，知道他什麼都會打，但一般演員必須先了解，再將其優點放大，缺點收藏；演員也要了解動作指導的想法。之後我會去睇景，自己也會走下位，跟住開始設計動作。訓練時看到演員某些動作做得好就加入去，之後會示範整套動作給導演看」。他指演員訓練分兩部分，一是動作訓練，二是開鏡前綵排，會不時修改、調整，並經常跟導演、攝影師、演員、美術密切溝通。他稱通常開鏡前兩個月開始籌備，即使開鏡後，仍忙於度招式。

找出演員魅力一面

港產經典動作場面不少，谷垣健治自言不知能否創出經典，「我是香港動作片的粉絲，《蛇形刁手》、《醉拳》都好經典，但不是每部戲都能成經典，要不斷嘗試」。他指日本片《浪客劍心》、《九龍城寨之圍城》都是漫畫改編，比較容易有標誌動作，「這些動作很重要，有時觀眾不知道演員耍什麼招式，但會記得一些小動作及姿勢」。

找出演員最有魅力一面，也是谷垣健治的工作之一，當中最成功是《浪客劍心》系列，佐藤健飾演男主角緋村劍心經常出現憂鬱表情，「記得拍《浪客劍心》時，跟佐藤健練習，看到他有一個表情好有型，就叫他記住這個表情及姿勢，拍攝時做出來」。當動作指導又有否遇過演員無法做到他的要求？谷垣健治稱經常有此情况，「演員做不到、不想做也不要緊，我們是拍攝電影角色，不是拍演員本身，大可用替身」。他不忘大讚佐藤健宣傳《浪客劍心》時逐一點名感謝所有替身；又謂有時也不用演員親身上陣，若因此受傷了，反而影響拍攝進度。谷垣健治提到2014年拍攝日劇《宮本武藏》時，與「萬人迷」木村拓哉合作，對方很想親身上陣，但該鏡頭根本看不到他，「我說他不應該拍，以免之後拍特寫時，樣子會變殘」。

谷垣健治分別在日本及香港擔任動作指導，兩地工作有何分別？他稱在香港有時要兼顧拍攝及剪接等工作，但在日本不會，後者工序分得很仔細，現時兩地差別也愈來愈小。他自《浪客劍心最終章》後，似乎甚少參與日本影視製作，他稱日本對動作戲的需求其實很多，影視串流平台Netflix便有很多邀約，他正在洽談中，「我一向多拍外國片，港產片最多，內地片通常好早找我度期，但又經常延期；日本電影臨開鏡才找我，我就無檔期了，所以要看誰比較快（度期）」。

讚甄子丹好打好戲

身為動作指導，是否需要「好打得」，谷垣健治笑言「都不用，我都係呃飯食啫！」他稱像足球教練，懂踢波當然較好，動作指導不一定要識打，但識就更好；他說做動作指導，與其學功夫，不如先學演戲，「若黃子華演動作片，說服力更好，因為他好戲。我們拍動作片不是記錄動作，而是拍電影，演員演技好重要，你以為演員好打？其實他是好戲，動作感染觀眾」。

「甄家班」出身的谷垣健治，甄子丹理所當然是他最喜歡的動作演員，「我覺得他被低估了，他的戲其實好好，但大家只記得他好好打。我是甄子丹班底出身，在他身上學到很多。他不止是動作演員，也是創作者，無論動作指導、導演，他都好有個人風格，執行力也很高。洪金寶、成龍、劉家良、程小東、董瑋，全部都好好，但我是甄家班出身，現在所做的九成九出自他身上，我的作品也有他的風格，所以香港人看《浪客劍心》會問是否甄子丹拍？現在很多日本武師及動作指導都是甄家班出身。我每次開工都帶日本武師到場吸收經驗」。日劇《幽遊白書》與《今際之國的有栖》的動作指導大內貴仁與下村勇二，都是谷垣健治的「師兄弟」，同屬「甄家班」。那到底他還是「宇宙最強」甄子丹較好打？谷垣健治不假思索說，「當然是他，我只是畀他打！」

相關字詞﹕谷垣健治

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