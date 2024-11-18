【娛樂場】《與天地對話》 林盛斌爆娛圈醜陋面 蔡思貝踩蠔殼受傷

蔡思貝到索科特拉島探索，除了一周只得一班機，更需要有特許批文才能入境，每年只批准3000旅客登島，坐了30小時飛機才抵達當地的蔡思貝強調：「我哋係香港電子傳媒第一個嚟到呢度拍攝。」

製作組特別安排4藝人單獨前往四野無人之地，於天地間講出埋藏心底多時的說話，實行「跟自己獨處，與天地對話」。今晚播出第一集，製作組精選了4名人生處於十字路的藝人的迷思及自我探索對話，當中林盛斌驚爆娛樂圈醜陋面，「娛樂圈係一個鱷魚潭，平時大家見到笑笑口，其實危機四伏，好多人想你死」。

為配合4個地方的浩瀚美景，製作組找來音樂人張家誠為節目創作主題曲及配樂，鍾鎮濤為節目名題字及聲音導航，帶大家進入4藝人的內心世界。

余文樂跟原住民學野外求生

難得涉足充滿神秘感、與世隔絕、最漂亮、擁有世上最古老文化之一的國度，4藝人的旅程亦相當非一般，林盛斌和余文樂會與所到地方的原住民及族人互動，體驗原住民最原始的烹調方式，以及向身處熱帶雨林的族人學習森林求生與野外溝通術，單是簡單一句「Hello」已力量十足，令余文樂笑得開懷，從而真切感受到生活原來可以咁簡單，「我唔會逼自己好似以前咁大壓力做嘢」。

姜皓文克服搭長途機恐懼

至於姜皓文與蔡思貝分別遇上「罷工的騾仔」和障礙重重的沙漠，以及展開在美麗草原探索之路，蔡思貝除要逆風爬上超斜沙坡，又於渡海期間踩到蠔殼受傷，感受非一般的歎世界旅遊。

一向給人「鐵漢」感覺的姜皓文原來對搭飛機有恐懼症，太長時間的機程會令他感到極度不安，「其實超過8個鐘已經是我的極限，仲要轉機，全程十幾個鐘頭，個人愈來愈大，開始對坐飛機感到有壓力」。

《與天地對話》翡翠台

11月18日起

逢周一至周五 晚10時30分