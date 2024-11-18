《中年2》男團「輕鬆啲」4子開騷 甘永傑謝蔡卓妍支持追夢

唱Twins金曲掀高潮

顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑分別上台逐一獨唱和分組合唱，甘永傑在台上特別鳴謝阿Sa力撐自己，「我參加新秀時，是阿Sa主動約我飲嘢給予意見，其實我沒有近視，是她叫我戴眼鏡，畀啲造型大家睇，還有要多謝丁生（丁子高），是他逼我參加《中年2》，否則沒有機會做到這個騷」。隨後他與3兄弟一起大唱Twins金曲《愛情當入樽》，掀起高潮。

顏米羔提議全場合唱生日歌送給他的家姐，甘永傑亦稱要順道為本月22日生日的阿Sa預祝，阿Sa即站起來送上心心道謝。「輕鬆啲」另外4成員譚輝智、梁思傑、潘文龍和王嘉明在演唱會尾聲時上台，伙顏米羔、劉威煌、梁浩賢、甘永傑一起謝幕。

4子騷後受訪，劉威煌稱期待開Part 2或8成員分其他小隊組合開騷。問是否想和MIRROR比較？他們說：「咁啱啫！我們不能夠和他們比較。」甘永傑透露阿Sa改機票，遲一日離港來撐他，與對方初中認識，但不是同一間學校。是否在阿Sa學校門外等放學？他否認：「只是我們有共同朋友，所以成班人一齊玩。」

記者：林祖傑