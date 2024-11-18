明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

機場三跑賽星光熠熠 周潤發戰10公里「遊車河」賞景

【明報專訊】「香港國際機場．渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」昨日舉行，吸引不少藝人及名人參賽，包括影帝周潤發、視后唐詩詠、方力申、吳業坤、霍啟剛與太太郭晶晶、譚旻萱、關心妍和當奴（唐劍康）等。周潤發參加10公里賽，冒雨以1小時12分59秒完成賽事，形容過程如「遊車河」，不追求時間，享受三跑風景。提到腿上肌肉腫脹似乒乓波，周潤發笑言完成賽事後變「芝麻仔」，透露已約醫生檢查。

娛樂組

周潤發（發哥）與唐詩詠一同參賽，唐詩詠比他慢約4分鐘完成10公里賽。發哥稱今次不追求時間，放慢腳步像「遊車河」欣賞三跑風景，之前曾稱腿部肌肉腫脹是皮下脂肪，跑步與塗藥油便沒有事，「今（昨）日跑完，『乒乓波』已變『芝麻仔』，聽（今）日會約醫生檢查」。唐詩詠跟他一起完成賽事，發哥即表示要訓練對方2026年參加半馬，笑說沒有得推，享受賽事可以不跑太快，唐詩詠則自覺能力未達標。

要訓練唐詩詠跑半馬

發哥早前在品牌活動上與韓星G-Dragon再見面，又跟劉嘉玲合照，他稱跟G-Dragon言語不通，只用簡單英文溝通，又搞笑讚G-Dragon：「佢冇咩點變，係變靚女咗。」對於在活動上被人拍下他zoom近影發嫂大頭相，發哥笑稱事後要跪撳釘，「因為我離嗰度好遠，所以拉到最近，一睇打個突，我即刻縮番細，失手呀，我遊緊魂！」他不忘補鑊大讚發嫂點影都靚。

吳業坤喜發哥叫出自己名字

吳業坤之前完成毅行者100公里賽事，緊接昨日參加機場三跑道10公里賽，跑出58分成績，開心跟發哥自拍，他說：「好開心發哥叫得出我個名，又知我結了婚，知道我的存在，希望下次與太太有機會跟發哥跑步。」

方力申在社交平台貼相，留言：「終於完成期待咗好耐嘅機場渣馬三跑道系統十公里國際賽，平時去搭飛機就多，但一生人真係無乜機會喺機場跑道上跑10公里，我一邊跑步一邊望住飛機喺隔籬升降，好過癮，呢個體驗好特別，好難忘！去到衝線一刻，仲有咁多人為我哋打氣，好感激佢哋，多謝。」

當奴自嘲「奴」髮衝冠

關心妍與老公一同參加，以39分鐘完成5公里賽，興奮在社交平台說：「人生第一次參加馬拉松機場渣馬3號跑道的10公里跑，這次是跑5公里！可以看到飛機起降，實在太特別了！我終於以39分鐘完成了5公里！沿途見到好多朋友同歌迷，好開心。」

當奴在機場三跑捕獲發哥，發文說：「見到賭神嘅背脊，應該係跑神。」當奴稱可能人生得一次可以走入機場跑道跑步，「雖然大風（預咗），個頭由濕變乾再濕再乾，難得有張跑步相，仲要係『奴』髮衝冠黑圖，其實成個體驗都難忘」。

相關字詞﹕唐詩詠 周潤發

上 / 下一篇新聞