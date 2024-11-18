機場三跑賽星光熠熠 周潤發戰10公里「遊車河」賞景

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周潤發（發哥）與唐詩詠一同參賽，唐詩詠比他慢約4分鐘完成10公里賽。發哥稱今次不追求時間，放慢腳步像「遊車河」欣賞三跑風景，之前曾稱腿部肌肉腫脹是皮下脂肪，跑步與塗藥油便沒有事，「今（昨）日跑完，『乒乓波』已變『芝麻仔』，聽（今）日會約醫生檢查」。唐詩詠跟他一起完成賽事，發哥即表示要訓練對方2026年參加半馬，笑說沒有得推，享受賽事可以不跑太快，唐詩詠則自覺能力未達標。

要訓練唐詩詠跑半馬

發哥早前在品牌活動上與韓星G-Dragon再見面，又跟劉嘉玲合照，他稱跟G-Dragon言語不通，只用簡單英文溝通，又搞笑讚G-Dragon：「佢冇咩點變，係變靚女咗。」對於在活動上被人拍下他zoom近影發嫂大頭相，發哥笑稱事後要跪撳釘，「因為我離嗰度好遠，所以拉到最近，一睇打個突，我即刻縮番細，失手呀，我遊緊魂！」他不忘補鑊大讚發嫂點影都靚。

吳業坤喜發哥叫出自己名字

吳業坤之前完成毅行者100公里賽事，緊接昨日參加機場三跑道10公里賽，跑出58分成績，開心跟發哥自拍，他說：「好開心發哥叫得出我個名，又知我結了婚，知道我的存在，希望下次與太太有機會跟發哥跑步。」

方力申在社交平台貼相，留言：「終於完成期待咗好耐嘅機場渣馬三跑道系統十公里國際賽，平時去搭飛機就多，但一生人真係無乜機會喺機場跑道上跑10公里，我一邊跑步一邊望住飛機喺隔籬升降，好過癮，呢個體驗好特別，好難忘！去到衝線一刻，仲有咁多人為我哋打氣，好感激佢哋，多謝。」

當奴自嘲「奴」髮衝冠

關心妍與老公一同參加，以39分鐘完成5公里賽，興奮在社交平台說：「人生第一次參加馬拉松機場渣馬3號跑道的10公里跑，這次是跑5公里！可以看到飛機起降，實在太特別了！我終於以39分鐘完成了5公里！沿途見到好多朋友同歌迷，好開心。」

當奴在機場三跑捕獲發哥，發文說：「見到賭神嘅背脊，應該係跑神。」當奴稱可能人生得一次可以走入機場跑道跑步，「雖然大風（預咗），個頭由濕變乾再濕再乾，難得有張跑步相，仲要係『奴』髮衝冠黑圖，其實成個體驗都難忘」。