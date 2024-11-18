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娛樂

盡量公平對3子女 陳豪爆囡囡性格強悍不會被恰

【明報專訊】陳豪、鄭秀文、曾比特（Mike）、鄧建明（Joey Tang）及陳詠桐（JC）昨日到沙田馬場出席活動，鄭秀文壓軸登場獻唱《眉飛色舞》和《終身美麗》，陳豪則化身咖啡調酒師，上台即席調製特色雞尾酒。問為何不唱歌？他笑道：「等專業歌手唱，我就收埋把靚聲先，冲吓咖啡、吹吓水。」他承認現時經濟環境不太好，咖啡生意靜待拓展機會，「使錢好易，搵錢唔容易，所以盡量小心一點去做」。

對於送價值超過60萬名貴手袋給老婆陳茵媺，非常手鬆，有別於做生意，陳豪說：「大家不要講錢，惜老婆是必需的，只要老婆開心，so what！」他直認對子女相對較謹慎，若有求必應便不懂珍惜，不想子女養成亂花錢習慣，亦盡量做到公平，朋友送給子女的禮物不夠分，子女要猜拳決定。會否特別偏心女兒？，陳豪說：「女兒天生性格似女強人，唔使驚有人恰到她，很強悍和霸道，有時又好嗲同可愛，我都不知怎麼樣，冇晒符！」

Mike推出首支國語歌

Mike與Joey Tang合唱太極樂隊金曲《紅色跑車》，前者表示早前於長沙與歌迷共度31歲生日，至今未有時間與女友食飯慶祝。他透露剛推出首支國語歌《Talk To Me》，最特別rap的部分用上自己歌唱學校的兩名少女學生聲音，「也不算提拔自己學生，學唱歌都希望自己的聲音能讓更多人聽到，我當然希望帶她們上舞台」。

記者：林祖傑

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