盡量公平對3子女 陳豪爆囡囡性格強悍不會被恰

對於送價值超過60萬名貴手袋給老婆陳茵媺，非常手鬆，有別於做生意，陳豪說：「大家不要講錢，惜老婆是必需的，只要老婆開心，so what！」他直認對子女相對較謹慎，若有求必應便不懂珍惜，不想子女養成亂花錢習慣，亦盡量做到公平，朋友送給子女的禮物不夠分，子女要猜拳決定。會否特別偏心女兒？，陳豪說：「女兒天生性格似女強人，唔使驚有人恰到她，很強悍和霸道，有時又好嗲同可愛，我都不知怎麼樣，冇晒符！」

Mike推出首支國語歌

Mike與Joey Tang合唱太極樂隊金曲《紅色跑車》，前者表示早前於長沙與歌迷共度31歲生日，至今未有時間與女友食飯慶祝。他透露剛推出首支國語歌《Talk To Me》，最特別rap的部分用上自己歌唱學校的兩名少女學生聲音，「也不算提拔自己學生，學唱歌都希望自己的聲音能讓更多人聽到，我當然希望帶她們上舞台」。

記者：林祖傑