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娛樂

胡定欣儲名表保值 袁偉豪一家三口亮相 囝囝成焦點

【明報專訊】胡曦文（前名胡敏珊）親自設計的飾品品牌專門店昨日開幕，邀請好友胡定欣、胡楓、袁偉豪一家三口、馬詩慧和張彥博等出席。胡定欣戴上胡曦文所贈的七彩寶石腕表，又展示有份參與設計的手袋，承認對設計很有興趣，「兒時曾幻想做時裝設計師，碰巧胡曦文推出手袋系列，便想到大家可以合作，我加了少少個人意見，將自己英文名縮寫NW印上袋」。胡定欣不排除與好友合作，設計其他產品。至於個人珍藏，她透露有儲名表，既可佩戴又可當保值之用，今年勤力工作，拍劇頗為辛苦，如果成績好，會買首飾獎勵自己。

張寶兒不捨兒子大得太快

袁偉豪與太太張寶兒帶同兒子袁晞祐（袁咕碌）到場，小朋友見現場人多即皺眉，表情趣怪，未有喊或扭計，引起長輩胡楓拿手機狂拍照。昨日是袁咕碌一歲生日，袁偉豪與太太上周五為兒子大搞生日派對慶祝，邀請圈中友好羅子溢、林子善、胡定欣、周柏豪及楊潮凱等出席。張寶兒稱兒子正在學行路，「佢夠力撐自己起身，還懂得拿東西吃，有點不捨兒子長大得太快」。問夫妻有沒有意思再追生小朋友？張寶兒未正面答，只問兒子想不想做哥哥，袁咕碌擰轉面拒答，場面搞笑。袁偉豪開心兒子懂得叫「爹爹」，平日不工作時會負責管接管送對方上playgroup。

黃翠如和蕭正楠昨日宣布懷造人成功，袁偉豪很替他們高興，「翠如同我合作拍《使徒行者2》，是好拍檔。一直看着她成長，現在知道她又多了個身分，好期待我們的小朋友將來一齊開派對玩」。

記者：林蘊兒

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