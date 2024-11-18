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娛樂

魏浚笙洪嘉豪夾攻嘲笑 爆陳蕾綵排撞崩牙

陳蕾綵排時撞崩牙 魏浚笙露背裝兼曬麒麟臂 洪嘉豪狂爆料

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）、陳蕾和洪嘉豪前晚於亞洲博覽館舉行音樂會。陳蕾穿bra top襯西裝外套配牛仔褲打頭陣獻唱《娛樂人生》，Jeffrey接着出場唱《失約巴黎》，兩人聯同洪嘉豪合唱《謎之微笑》為演唱會掀序幕。3人同台施展渾身解數演繹多首歌曲，不擅跳唱的Jeffrey跟舞蹈員載歌載舞，舞技比前略有進步，他們坐電動行李箱穿梭舞台搞氣氛。

Jeffrey大騷麒麟臂

安歌環節，Jeffrey換上黑色背心配牛仔褲，大騷麒麟臂，粉絲不停尖叫，陳蕾大讚Jeffrey養眼，洪嘉豪忍不住伸手摸Jeffrey麒麟臂。26歲Jeffrey與33歲洪嘉豪分享相識經過始於年前合作拍戲，發覺大家都喜歡唱陳奕迅和謝霆鋒的歌，雖然年紀相差7年，但口味相近。Jeffrey說讀小六時看亞視節目《亞洲星光大道》見到陳蕾，引得全場大笑，陳蕾反擊：「你如果唔係靚仔，你死咗！」洪嘉豪加入戰團，嘲笑陳蕾當年參賽打扮獨特，說對方有時幾靚，有時又好醜樣，能擁有現在容貌算是奇蹟，還爆她綵排時，不小心遭mic stand撞崩牙。

陳蕾、洪嘉豪和Jeffrey騷後受訪，表示今次合作玩得很開心，排練時已互相揶揄，陳蕾慘成攻擊對象，Jeffrey解釋：「是friendly表現，朋友才會拿來開玩笑。」他露背又露手臂，Jeffrey稱平日有操肌，等待隨時有需要可騷出來。Jeffrey落力跳舞，自覺玩得開心，強調最緊要觀眾看得開心，希望儲多些舞台經驗才考慮開個人騷。

洪嘉豪稱3人為演出落足120分努力練習，他唱本地獨立樂隊鐵樹蘭歌曲《遊戲．遊戲》時甩嘴，洪嘉豪解釋：「因唱得太投入，加上當時環境較嘈雜，幸好只甩了一句歌詞」。問到陳蕾撞崩牙一事，她說：「當時正綵排，被支mic stand撞中，聽到『砰』一聲，那刻好驚自己會不會爆血或者甩牙，好彩只是崩了少少，開騷前已經補好。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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