含淚拿超聲波照承認曾小產 黃翠如蕭正楠報喜 宣布造人成功

記者：林蘊兒

黃翠如昨日在社交平台上載短片宣布懷孕消息，片段開首是她與蕭正楠在外地結婚情况，接着她流淚拿着BB超聲波照片，繼而是她與蕭正楠甜蜜的相處時光，最後見她拿着顯示懷孕的驗孕棒展歡顏兼眼濕濕，將驗孕棒給正在睡覺的蕭正楠看，睡眼惺忪的蕭正楠感動得雙手掩眼，BB的超聲波圖片，雙手亦湊巧掩眼。黃翠如發文透露曾經小產，「每一個家都有屬於自己嘅故事。把開心的，難過的，拼湊在一起，或許這才能稱為『家』的完整。我們的那個故事，從我們兩個人組成一個家開始。這個家，曾經期待過一個生命，然後在一個比較艱難的時刻，我們失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池」。

鼓勵曾經歷失去的父母

黃翠如表示今年意外獲得一份禮物，是她再度懷孕，「這一年，很意外地，神為我們再送來彩虹的禮物，每天帶着感恩而又有一點忐忑的心，滿載着愛，日夜期待。沿途得到大家的祝福，我們其實心裏很感激，也很需要，謝謝你們。把我們這個家的一個小故事分享，同時也想跟經歷過失去的父母互相加點力量，我們明白那種不能言語的傷痛，但也希望大家相信，日子一定會更好的。生命中不需要童話，但願在我們的生活裏，尋找到希望。願祝福降予每個家。」圈中好友林盛斌、張振朗、楊茜堯、陳敏之、方力申、湯洛雯等留言祝福。

3年前暗示流產 停工療傷

黃翠如2021年8月在社交平台上載手持小葉子的照片，留下「再見」兩字及關閉帖文留言功能，其後再寫道「私人的悼念」，表示「總有一天，我們會再相遇」，惹來外界揣測，相信那時她正經歷小產的傷痛。當時她曾停工一段時間，缺席主演無綫劇《七公主》宣傳，後來再更新社交平台及重啟留言功能，並感激蕭正楠陪伴，曾發文表示：「再難捱的時候，深呼吸，硬着頭皮，然後走過。人生不如Instagram般美好，但有愛，在黑暗裏也會找到光。」其後再上載眾人高舉雙手望向大海和天空的照片，留言「滿滿的愛與力量」，似乎已走出傷痛陰霾。

陳自瑤無八卦BB性別

陳自瑤昨日出席活動，談到好姊妹黃翠如公布懷孕喜訊，表示開心到想喊，承認已知道喜訊一段時間，「重要的事，應該留給翠如他們在適合的日子和時間公布」。提到黃翠如透露曾經歷小產？陳自瑤說：「這事我也知，有陪她一齊走過高山低谷，再深入的就留給她本人去講較好。做不做BB契媽只是一個虛名，總之很替她開心。」陳自瑤稱自己女兒也10多歲，很多湊小朋友的事已忘記，反而另一好友連詩雅剛誕女不久，可以傳授和分享湊B心得。

陳自瑤知道黃翠如和蕭正楠一直很喜歡小朋友，做父母非受其他人感染，相信是上天賜給二人的禮物。陳自瑤稱不知黃翠如胎兒性別，「他們非常神秘，這小秘密留給他們，我沒有八卦多問。無論生男定女都好，最緊要是健康同順利出世就開心」。陳自瑤不時約準媽媽食飯傾偈，知黃翠如有少許妊娠反應，現階段想她多留家休息，有空便探望對方。

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