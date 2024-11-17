【開箱】《帝國驕雄II》 烈尼史葛回勇 丹素華盛頓搶鏡

報父仇兼推翻暴政

《帝國驕雄II》本月22日在美國上映，香港提前上周四（14日）開畫，首集主角羅素高爾事先張揚不會回歸，改由《日麗》保羅麥斯卡（Paul Mescal）飾演其子盧修斯，在母親兼羅馬帝國公主露西拉（康妮尼爾森飾）及現任丈夫阿卡修斯將軍（佩特羅帕斯卡飾）協助下，以戰俘身分重返羅馬，一為亡父復仇，二為推翻暴政，同時力阻軍火商馬克里努斯（丹素華盛頓飾）篡位。

故事延續上集結局，擁有羅馬皇族血統的盧修斯，為免成為當權者的獵物，自小由母親露西拉安排送到北非，從此過着流亡生活。長大之後，羅馬暴君兄弟卡拉卡拉（費特海辛爾飾）與蓋塔大帝（祖瑟夫奎因飾）派遣阿卡修斯將軍東征西討，盧修斯夫婦隱居的努米底亞失守，其妻陣亡，他則淪為戰俘，被押返羅馬後，命運迫使他走上亡父的舊路，由階下囚變成角鬥士，伺機報仇。

動作戲充滿官能刺激

保羅麥斯卡接受美媒訪問時稱，電影開場講述佩特羅帕斯卡帶領羅馬軍隊入侵北非海岸城市努米底亞的大型戰爭場面，導演烈尼史葛只花9日便完成，視覺效果卻逼真且震撼，「我不知道世上還有哪位導演能夠做到」。續集亦有幾場角鬥士在競技場比武的動作戲，同樣充滿官能刺激，包括保羅麥斯卡對戰狒狒、犀牛甚至鯊魚等猛獸，拍出與上集不同的新鮮感。

憑《日麗》角逐奧斯卡最佳男主角的保羅麥斯卡，在《帝國驕雄II》扮演為父報仇的角鬥士，無論外表與氣質，都難以跟羅素高爾相提並論，偏偏劇本把他描寫成戰無不勝、有勇有謀的羅馬帝國繼承者，選角上已有缺失，就算如何賣力，只能事倍功半，加上跟佩特羅帕斯卡及丹素華盛頓同場鬥戲，氣勢上再輸一仗。

丹素有望三奪奧斯卡

《帝國驕雄II》作為一齣史詩式宮鬥片，除了動作場面出色，權力鬥爭亦具瞄頭；烈尼史葛繼《犯罪帝國》後再與丹素華盛頓合作，後者片中飾演密謀顛覆羅馬政權，伺機取而代之的老奸巨猾，丹素把運籌帷幄、城府極深的馬克里努斯演繹得無懈可擊，一出場只是在政客身邊陪笑的軍火商及競技場主人，透過攏絡、威嚇、離間等各種手段，逐步躋身帝國權力核心，最後更弒君企圖取而代之。丹素演來層次分明，由深藏不露到霸氣盡現，都是影帝級的演技示範，正如美媒Variety影評人所說：「丹素華盛頓從影以來最出色的演出，極可能為他帶來第3座奧斯卡金像獎。」

《帝國驕雄II》跟歌舞片《魔法壞女巫》將於周五（22日）在美國同步開畫，電影公司有意複製去年《奧本海默》與《Barbie芭比》票房雙贏的局面，亦有網民仿傚「芭比海默」合稱，為兩片構思新名「Glicked」，並獲《魔》片女主角Ariana Grande和辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）認證，大方為《帝》片宣傳，且看奇蹟會否重現。

另外，《帝國驕雄II》飾演暴君的祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）與扮演阿卡修斯將軍的佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal），將在明年7月上映的Marvel重頭戲《神奇4俠：英雄第一步》（Fantastic Four: First Steps）化敵為友，分別扮演超級英雄霹靂火和神奇先生，這個組合實在令人期待。

上映日期：11月14日