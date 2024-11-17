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娛樂

荷李活歌影星現離X潮

【明報專訊】特朗普（Donald Trump）將重返白宮，其競選時的重要「金主」兼超級富豪馬斯克（Elon Musk），2022年併購社交平台Twitter，並將之改名為X。據英美傳媒報道，近日不少用戶退出X，除了英國《衛報》、柏林影展、威尼斯電影節總監阿爾貝托巴貝拉（Alberto Barbera）、驚慄小說作家史提芬京（Stephen King）之外，不少荷李活歌影視明星，亦表示會關閉X帳號，當中包括《啦啦小野貓》姬柏莉尤恩（Gabrielle Union）、《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、女歌手Lizzo、金像影后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、《小學風雲》昆塔布倫森（Quinta Brunson）、《解密》尊古錫（John Cusack）、《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro），以及《翻生侏羅館》男星賓史迪拿（Ben Stiller）等。據報當中很多人轉投新平台BlueSky懷抱，後者在美國總統選舉期間用戶數目急速增長，單是周四一天便有100萬個新用戶，累計超過1500萬名用戶。

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