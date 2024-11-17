【娛樂場】HKDI黑膠唱片館 黃志淙音樂傳承

難忘第一次做黑膠DJ

黃志淙熱愛音樂，亦積極推廣，他跟《明報》分享自己的音樂故事，「當年的家庭環境不容易擁有到唱片、唱機，我住屋邨及單親家庭，是聽電台、睇報章雜誌認識音樂；小學階段聽很多類型音樂，升中學大部分同學都是屋邨仔，但有個別家境好些，周末我就到同學家聽唱片，後來我擁有第一部非Sony的廉價Walkman。中學畢業前，第一次做黑膠DJ在派對打碟，嗰次體驗的影響好大，之後我跟一個同學仔在Christmas Ball打碟，當時是1980年代初，流行歌有《Careless Whisper》、《Thriller》，一打這些歌就好多人跳舞，有一種震撼感，原來做DJ打碟咁刺激好玩。最近我常在派對打碟，在VML跟學生和樂迷互動的energy，想起自己16歲玩音樂已經入血」。

讓上班族享用唱片館

黃志淙升讀浸會大學第一年已在商台兼職，開始走音樂之路，他說：「當時電台有唱片房，我日日借碟聽，夾歌、寫稿就似在少林寺練功一樣。現在沒有唱片房，有些碟也不在了。1990年代，CD慢慢取代黑膠唱片，好多人搬屋就將黑膠扔出來，我做了不用畀錢的收買佬，問人可否拿走這些黑膠。現在黑膠唱片館有些碟不是寫着我的名字，就是那時期收集的，並存放倉庫很多年，最近我才陸續拿這些碟出來。其實近十多年開始Vinyl Revival（黑膠復興），啱啱到這個唱片館成立，是一個很大契機，可以給年輕人和音樂發燒友、或對這件事很陌生但好奇的人，進來這個空間裏免費享用。最近更準備擴充營業，周末或較夜的時段，上班族也可以來享用。我覺得成件事好感動，其中有我的童年回憶外，現在的年輕人可以接觸到黑膠，這件對他們是感覺新鮮的事物，可從中找到快樂與創作靈感，聽那些黑膠的歌，會成為生命的印記。我哋希望這個小小的空間會繼續請很多不同的嘉賓，這次就有Jun（恭碩良）與他的加拿大朋友到來分享。我哋會將這件事發展，是文化傳承，締造未來的工程，一步步似一個農莊、香草園的概念來播種、種植。」