明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

吳卓羲恭喜菊梓喬結新歡 識女仔講緣分 推相睇飯局

【明報專訊】吳卓羲年前跟菊梓喬傳緋聞，兩人一直未有承認，今年4月曾同場出席電影《九龍城寨之圍城》明星好友場，但未有交流。菊梓喬早前與ERROR成員吳保錡爆出姊弟戀，雖然一直聲稱是了解中的好朋友，但關係密切，菊梓喬又到足球場睇保錡踢波。吳卓羲昨日為飲品店擔任剪綵嘉賓，稱從報章得知菊梓喬與保錡的緋聞，並大方恭喜菊梓喬。他感嘆目前感情未有着落，好兄弟林峯的太太張馨月想幫他安排相睇飯局，但自己未有心理準備，所以婉拒了，至於擇偶條件是有共同目標，最緊要媽咪鍾意。

記者：林蘊兒

吳卓羲昨日現身旺角為飲品店擔任開幕剪綵嘉賓，吸引大批粉絲到場，場面熱鬧，有市民在對面街的天橋駐足拍照。

擇偶條件要冧掂媽咪

吳卓羲受訪時表示自覺不適合做生意人，寧願安守本分做好演員工作，但有跟朋友夾份搞模型公仔生意，主要是出資及給意見，生意全交由拍檔打理。問到圈中好友有否斟他一起做生意？他說：「黃宗澤開餐廳，說做餐飲業好辛苦，如果想害人就叫對方加入投資。林峯也有餐廳，都是自己做，好少傾這方面的事。」

提到前緋聞女友菊梓喬與ERROR成員吳保錡傳緋聞，吳卓羲表示有留意，作為朋友會大方恭喜。問恭喜什麼？他說：「我不知道，都是看報章才知道消息。（覺得他們襯不襯？）這些不回應了！（會否覺得鬆一口氣？）咁又無。」他表示出道以來傳過不少緋聞，都是這樣回應。問到仍單身的他何時有着落？他感嘆稱暫時感情空白，又說林峯太太張馨月催他拍拖結婚，更主動做紅娘安排相睇飯局，但他未有領情，「我未有心理準備，所以推了，識女仔講緣分。我的擇偶條件是大家有共同目標，可以溝通到，最緊要冧掂媽咪和識𧨾我開心」。

提起林峯，吳卓羲指對方最近很忙，知道他主演的《九龍城寨之圍城》籌備拍續集，如有機會樂意參與，因覺得九龍城寨是很代表香港的地方。

不排除返無綫拍劇

林峯日前稱暫未有計劃回巢無綫拍劇，吳卓羲表示一直有不同公司找他拍劇，包括無綫，「無綫是我出身的地方，只要劇本合適，我當然會返『娘家』拍劇」。他稍後要為新劇開工，將會在中、港、澳三地拍攝，正積極健身、跑步做準備。他從健身教練口中得知林峯因打噴嚏弄傷腰，「我最近因睡牀太硬搞到腰骨痛，兩兄弟同病相憐」。

相關字詞﹕菊梓喬 吳卓羲

上 / 下一篇新聞