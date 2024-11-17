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娛樂

《破．地獄》票房衝破4500萬 衛詩雅旺角派雪糕 爭影后信心大增

衛詩雅忙宣傳《破．地獄》 獲未婚夫理解支持

【明報專訊】黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康等主演的電影《破‧地獄》票房走勢凌厲，正式開畫一周已衝破4500萬元，成績亮麗，電影公司昨日在社交平台表示感謝觀眾支持。衛詩雅前日到廈門出席《第37屆中國金雞百花電影節》舉辦的「金雞華語影展」，在映後活動中表示相信該片去到世界各地都能夠得到共鳴。她馬不停蹄再趕返港，昨日聯同梁雍婷、朱栢康及導演陳茂賢到旺角派雪糕宣傳《破．地獄》，吸引大批市民排隊。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

衛詩雅、梁雍婷、朱栢康開心《破．地獄》票房衝破4500萬元，希望電影能再創紀錄，又透露演員間正在玩估票房，暫時朱栢康最接近，哪個輸了就要請食飯。衛詩雅表示正構思若創紀錄會派飯回饋社會，但不會考慮回饋觀眾眼球，她說：「不適合這套電影主題，或於《不日成婚3》再派性感福利。」

衛詩雅本月24日40歲生日，稱票房好是最好及最大的禮物。談到被看好憑《破．地獄》奪影后，問有否信心？她說：「信心都大了，無論任何人得獎我都開心，就算畀個扭蛋我都好開心，因為被人認同，有被看見的感覺，已等了很久。」她表示謝票除了多謝觀眾及戲中演員，亦感謝「大體」演員付出了不少。

對於導演陳茂賢稱岑珈其與谷德昭被刪掉的戲分有望在加長版重現，衛詩雅表示不清楚安排，但確實有不少好睇的片段還未加到電影，她說：「我覺得大家要睇多幾次先。」梁雍婷亦建議先看原版，「因為看加長版就是第二個感覺，會帶出第二個信息」。

衛詩雅忙於為《破．地獄》出席各大電影節，稱一落機便直接出席宣傳活動，「有時思緒幾混亂，不過感到好充實，十分享受」。她前日與導演陳茂賢出席《第37屆中國金雞百花電影節》舉辦的「金雞華語影展」映後活動，稱電影題材是全球性的，「我很有信心這個題材是大家共通的語言，關於家庭的矛盾及帶來的創傷，即使電影去到世界各地也能夠得到共鳴，因為生死這個題材是每個人都要經歷的，所以我很有信心大家可以接收到電影帶出的信息！」

工作太忙 對不起未婚夫

問到明年2月結婚會否沒時間籌備婚禮？衛詩雅說：「對未婚夫確實不好意思，之前太忙又攰，連傾電話時間都無，但他絕對理解及支持，很擔心婚禮有甩漏，希望大家到時不要見怪。」

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