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娛樂

李施嬅身兼3職拍《錄影歹》 未婚夫掃40張戲票支持

【明報專訊】李施嬅身兼監製、編劇及演出電影《錄影歹》，昨日聯同導演唐畢山（Bizhan Tong）及男主角栢天男到戲院跟優先場觀眾交流意見。李施嬅笑稱為新片一人兼任3職，沒有收豐厚酬勞，因成本預算不多，要靠多個贊助商補貼。她回想當日拍攝前剛做完甲狀腺手術，樣子有些變化，不過未有太介意，「當時患病停工近一年，所以好想快些開工。今次由零開始學編劇、剪接，取得不少寶貴經驗，覺得已經賺了很多，今（昨）日幾場優先場都爆滿，對票房沒有壓力」。李施嬅感謝兩名拍檔關智斌、栢天男相助，形容此片是「心血戲」，雖然沒有大場面和巨額投資，但很考驗演技，慶幸在海外參展亦取得幾個獎項，已經很開心。

李施嬅透露「胡說八道」好姊妹胡定欣、胡杏兒及胡蓓蔚等身處不同地方各有各忙，待她們有空才相約入戲院捧場，「上次我在上海做舞台劇，她們專誠飛過來支持已很感激，下月我去澳門再做舞台劇。至於未婚夫，他原本想包場，但被我阻止，最後他買了近40張飛送給親友到場觀賞」。李施嬅將為主演內地劇宣傳，之後準備為《新聞女王2》開工，將一直忙至明年，暫時未能放假休息。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕唐畢山（Bizhan Tong） 栢天男 錄影歹 李施嬅

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