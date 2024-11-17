明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

新城勁爆記者會 馬浚偉低調現身拒受訪 李幸倪斷食減肥 先拔頭籌奪衣著獎

《勁爆》記招｜MIRROR華納歌手缺席 李幸倪尷尬奪衣著獎 馮允謙恨拎男歌手

【明報專訊】《新城勁爆頒獎禮2024》下月28日在會展舉行，昨日近百歌手及單位到鑽石山出席記者會，入圍「勁爆男、女歌手」10強的只有馮允謙、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、鄧小巧、雲浩影及曾比特現身撐場；張敬軒、容祖兒、江海迦（AGA）、林家謙，MIRROR成員姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安，華納歌手張天賦（MC）、陳蕾，以及被無綫雪藏的炎明熹（Gigi）均缺席，新城發言人指已發邀請，缺席歌手因工作未能出席。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

今年新城頒獎禮將樂壇與體壇結合，以主題「我們的驕傲」向樂壇、體壇致敬及嘉許，昨日一眾出席歌手及嘉賓均以運動造型到場，即場由粉絲投票選出「男女及組合最佳衣著獎」，結果由Gin Lee、張馳豪及女團XiX成員繆昀希（Charlotte）及楊秉頤（Caitlin）奪得。

泳兒自認出歌慢 無想過獲獎

穿貼身小背心的Gin Lee領獎時一臉尷尬道：「因為泳兒著得更有睇頭，覺得由其他人攞比較實至名歸，多謝歌迷投票支持。」可有信心橫掃各大頒獎禮女歌手獎？她說：「我真的無諗過，今年還有兩首歌推出，讚吓我好勤力啦！」泳兒與鄧小巧表示對Gin Lee奪獎有信心，會下重注。泳兒自認今年出歌慢，沒想過獲獎，「我覺得歌曲質素最重要，明年再繼續努力」。

Gin Lee稱為出席頒獎禮努力減肥，「怕著不到頒獎禮戰衣，已開始斷食一段時間，但未達標，遲些才公布成果」。泳兒則努力增肥，「之前試過減肥，現在反而食極唔肥。（頒獎禮戰衣可會挑戰性感尺度？）還未試衫，可以露的都不會太吝嗇」。

馮允謙搵形象顧問襯衫熱到標汗

馮允謙表示失落「最佳衣著獎」感失望，因事前找形象顧問襯衫，「一共穿了4件衫，現在熱到標汗，好可惜，希望明年再努力，保持完美身形著靚衫出席頒獎禮」，他希望奪男歌手獎對公司團隊有交代。提到跟各大電台關係良好，可有信心橫掃男歌手獎？他說：「我覺得隨緣，好多人覺得我今年成績會幾好，但我不敢想太多，驚會不開心，今年很努力，算對自己有交代。（主要對手缺席，得獎機會大增？）我覺得是尊重，如不用工作都會盡量出席。」

鍾柔美詹天文貪吃發福

鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）發福不少，Yumi稱經理人說她下半身大了一個碼，有些衣服都不合身，她自爆肥了2kg左右，平時有做運動，但可能早前拍劇食消夜，加上睡眠不足有壓力，靠吃東西幫助減壓。Windy則肥了1kg，在廣州讀大學常吃消夜，因叫外賣十分方便，「現時體重50kg，可能有點圓潤，為健康不會讓自己肥下去，因宿舍太細沒地方做運動，遲些搬出去住會勤力做多些」。談到今年不再是新人，要跟前輩歌手角逐獎項，Yumi表示覺得自己每年都是新人，仍不斷學習向前行。Windy稱要跟更犀利及有經驗的前輩競爭，會更努力做好作品。

無過問Gigi工作問題

問她們可知Gigi是否想出席頒獎禮或記者會？Windy說：「我們有聯絡傾偈，但沒問這些，關乎工作問題比較私隱。」Yumi萬聖節約Gigi到主題公園玩，也沒過問工作事宜，如對方出席會很開心，但不會特別過問，順其自然。有指公司將Gigi的資源放在她身上，Yumi說：「不可以這樣說，公司好惜每個藝人，雖然好官腔，其實是真心，不要說資源只放在我身上，我都是跟公司安排去做，珍惜每個工作機會。」

新城廣播首席營運總監馬浚偉日前否認因業績欠佳年底裁員，他昨日低調現身記者會，表明焦點落在歌手身上，不接受訪問，只坐在台下支持，大合照也沒有上台，活動完結便匆匆離場。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕雲浩影 鄧小巧 泳兒 李幸倪（Gin Lee) 馮允謙 新城勁爆頒獎禮2024

上 / 下一篇新聞