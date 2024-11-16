明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《天作不合的我們》 玩轉信仰愛情 家庭輕喜劇

【明報專訊】《O.C.》男星阿當布迪（Adam Brody）伙拍《C奶同學會》姬絲汀貝爾（Kristen Bell）主演美劇《天作不合的我們》（Nobody Wants This），今年9月底在影視串流平台Netflix首播，短短4天錄得1030萬觀看次數，登上英語節目收視榜亞軍，第2周更以1590萬觀看次數稱冠；在爛番茄網站綜合51篇評論文章，得分94%，叫好叫座之下，Netflix隨即宣布開拍第2季。《天》劇監製、編劇兼創作人艾倫科士打（Erin Foster），父親是著名唱片監製兼作曲人David Foster，演員出身的艾倫拍過《醫神》等劇集，星運卻麻麻，直到把自己跟猶太教徒丈夫兼娛樂公司Core Entertainment老闆西蒙迪文（Simon Tikhman）的經歷，化身《天》劇本，才讓人看到其才華。

拉比「性」女擦出愛火

《天作不合的我們》講述與胞妹Morgan營運播客（podcast）的Joanne，節目主打講性事吸引聽衆，在好友Ashley的派對上，與猶太教教士拉比Noah一見鍾情，而且談得投契。家境富裕的Noah，雙親Ilan和Bina、兄長Sasha與大嫂Esther全是猶太教徒，加上Noah本跟Esther的閨密Rebecca拍拖，最後分手，更令沒任何宗教信仰的不可知論者Joanne，遭Noah母親及大嫂排擠，唯獨Sasha支持兩人相戀，並跟Morgan成為朋友，經常交換情報。首季尾聲，Joanne表示願意改信猶太教，Noah非常高興，但當她從Rebecca處得悉當拉比太太是如何重大的責任，Joanne即打退堂鼓，並向Noah提出分手，自言還未準備好信猶太教，但Noah最後還是選擇了她。

《天作不合的我們》全劇10集，每集只有約半小時，十分輕鬆；可以預想第2季將講述Joanne終於信猶太教，並在過程中爆出戲劇衝突與笑料；若有情人終成眷屬，Joanne跟Bina的婆媳關係估計會成為另一重點。其實以猶太教為背景的美劇並不罕見，《色慾都市》的Charlotte再婚對象Harry，既是其離婚律師，也是猶太教徒，她必須脫離基督教轉信仰，才能嫁給Harry，有幾集便是集中於此。不過《天》劇把信仰、愛情、生活、親情玩得更多更深入，不但安排Joanne生活放浪，在網絡時代不忌諱談各種性愛話題，而且薄有成就；又形容她與Morgan的父親 Henry因為中途出櫃，跟兩人的母親Lynn分開，新世代家庭形態，跟Noah的傳統家庭，完全不一樣，從而炮製各式笑料；像Esther首次與Joanne和Morgan姊妹見面，便毫不留情地當衆罵兩人是「妓女一號」與「妓女二號」，說罷即開車絕塵而去，令向來伶牙俐齒的Joanne無從反擊。

編劇親身經歷

《天作不合的我們》監製兼編劇艾倫科士打雖然是David Foster的女兒，但她4歲時雙親便離異，一直隨任職模特兒的母親Rebecca Dyer居住，及後又被送到瑞士的寄宿學校。艾倫曾在播客節目中表示，討厭成長階段父親一直不在身邊，對方卻照顧別人的孩子（David Foster五度結婚，Rebecca是其第二任太太），她跟家姐妹妹被視為寵壞了的富家小孩，「我們根本沒有信託基金，必須打工」；艾倫和家姐莎拉（Sara Foster）的關係、播客節目、父親的影響、如何邂逅丈夫西蒙迪文到拍拖結婚，相信都成為劇中的養分。另外，此劇成功，選角是最大關鍵，想不到型男阿當布迪也能演喜劇，而且切合Noah的拉比身分，與扮演Joanne的姬絲汀貝爾亦擦出火花。

相關字詞﹕開箱 影視串流平台Netflix 艾倫科士打 姬絲汀貝爾 阿當布迪 天作不合的我們

上 / 下一篇新聞