【開箱】《天作不合的我們》 玩轉信仰愛情 家庭輕喜劇

拉比「性」女擦出愛火

《天作不合的我們》講述與胞妹Morgan營運播客（podcast）的Joanne，節目主打講性事吸引聽衆，在好友Ashley的派對上，與猶太教教士拉比Noah一見鍾情，而且談得投契。家境富裕的Noah，雙親Ilan和Bina、兄長Sasha與大嫂Esther全是猶太教徒，加上Noah本跟Esther的閨密Rebecca拍拖，最後分手，更令沒任何宗教信仰的不可知論者Joanne，遭Noah母親及大嫂排擠，唯獨Sasha支持兩人相戀，並跟Morgan成為朋友，經常交換情報。首季尾聲，Joanne表示願意改信猶太教，Noah非常高興，但當她從Rebecca處得悉當拉比太太是如何重大的責任，Joanne即打退堂鼓，並向Noah提出分手，自言還未準備好信猶太教，但Noah最後還是選擇了她。

《天作不合的我們》全劇10集，每集只有約半小時，十分輕鬆；可以預想第2季將講述Joanne終於信猶太教，並在過程中爆出戲劇衝突與笑料；若有情人終成眷屬，Joanne跟Bina的婆媳關係估計會成為另一重點。其實以猶太教為背景的美劇並不罕見，《色慾都市》的Charlotte再婚對象Harry，既是其離婚律師，也是猶太教徒，她必須脫離基督教轉信仰，才能嫁給Harry，有幾集便是集中於此。不過《天》劇把信仰、愛情、生活、親情玩得更多更深入，不但安排Joanne生活放浪，在網絡時代不忌諱談各種性愛話題，而且薄有成就；又形容她與Morgan的父親 Henry因為中途出櫃，跟兩人的母親Lynn分開，新世代家庭形態，跟Noah的傳統家庭，完全不一樣，從而炮製各式笑料；像Esther首次與Joanne和Morgan姊妹見面，便毫不留情地當衆罵兩人是「妓女一號」與「妓女二號」，說罷即開車絕塵而去，令向來伶牙俐齒的Joanne無從反擊。

編劇親身經歷

《天作不合的我們》監製兼編劇艾倫科士打雖然是David Foster的女兒，但她4歲時雙親便離異，一直隨任職模特兒的母親Rebecca Dyer居住，及後又被送到瑞士的寄宿學校。艾倫曾在播客節目中表示，討厭成長階段父親一直不在身邊，對方卻照顧別人的孩子（David Foster五度結婚，Rebecca是其第二任太太），她跟家姐妹妹被視為寵壞了的富家小孩，「我們根本沒有信託基金，必須打工」；艾倫和家姐莎拉（Sara Foster）的關係、播客節目、父親的影響、如何邂逅丈夫西蒙迪文到拍拖結婚，相信都成為劇中的養分。另外，此劇成功，選角是最大關鍵，想不到型男阿當布迪也能演喜劇，而且切合Noah的拉比身分，與扮演Joanne的姬絲汀貝爾亦擦出火花。