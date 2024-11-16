金美倫戴雅絲相隔10年再拍戲 《間諜夫妻再出山》預告片曝光

【明報專訊】金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）去年4月在美國亞特蘭大拍攝《邊個波士唔抵死？》薛夫哥頓（Seth Gordon）執導新片《間諜夫妻再出山》（Back in Action）期間，因不明併發症緊急送院，休養多時才復工。該片占美伙拍淡出幕前10年的《情迷索瑪莉》金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）演出，首條預告片昨日曝光。《間》片講述占美與金美倫育有一子一女，當解決一群突然出現的敵人後，兩人的中央情報局前特工身分隨即曝光。預告片中不乏兩人飛車打鬥的連場動作戲，《間》片預計明年1月17日在影視串流平台Netflix上架。