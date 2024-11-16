明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

金美倫戴雅絲相隔10年再拍戲 《間諜夫妻再出山》預告片曝光

【明報專訊】金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）去年4月在美國亞特蘭大拍攝《邊個波士唔抵死？》薛夫哥頓（Seth Gordon）執導新片《間諜夫妻再出山》（Back in Action）期間，因不明併發症緊急送院，休養多時才復工。該片占美伙拍淡出幕前10年的《情迷索瑪莉》金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）演出，首條預告片昨日曝光。《間》片講述占美與金美倫育有一子一女，當解決一群突然出現的敵人後，兩人的中央情報局前特工身分隨即曝光。預告片中不乏兩人飛車打鬥的連場動作戲，《間》片預計明年1月17日在影視串流平台Netflix上架。

另一方面，《沙灘拯救隊》彭美拉安德遜（Pamela Anderson）主演新片《The Last Showgirl》，由《教父》導演哥普拉（Francis Ford Coppola）的孫女芝雅哥普拉（Gia Coppola）執導，早前在西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節奪特別評審獎，預告片昨日曝光。故事講述彭美拉扮演的50多歲舞孃，面臨夜店關閉，除了擔憂前途，還想修補跟女兒的關係。《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）亦有份演出，預告片出現她兩個鏡頭，估計飾演彭美拉的好友。

相關字詞﹕彭美拉安德遜 金美倫戴雅絲 薛夫哥頓 占美霍士 間謀夫妻再出山

上 / 下一篇新聞