女主播要脅公開性關係對話錄音被捕 金俊秀遭勒索101次失468萬

韓國5人男團東方神起2004年出道，成員朴有天、金在中與金俊秀2009年以合約不平等為由，向SM娛樂提出解約，另組新團JYJ繼續演藝工作。2016年，朴有天捲入多宗性侵醜聞，2019年再爆涉毒案，事務所決定終止合約，他亦宣布引退，隊友金在中及金俊秀改為個人發展。2021年金俊秀成立個人事務所Palmtree Island，主力發展舞台劇事業，新作《阿拉丁》本月22日首演，昨日突然爆出勒索消息，不禁令粉絲擔心他的事業會否再受打擊。

據《文化日報》報道，警方以涉嫌恐嚇勒索罪名拘捕直播平台Afreeca TV主播A小姐，檢方指她自2019年認識金俊秀後，偷錄二人的不雅對話及性關係錄音，藉以勒索金錢，用作購買毒品，過去4年合共涉款8.4億韓圜（約468萬港元）。A小姐早前亦捲入涉毒案，現正接受首爾中央地方法院審訊，加上首爾東部地檢也在調查其他罪行，可謂犯案纍纍。

金俊秀所屬事務所昨發聲明承認報道屬實，並引述A小姐曾向金俊秀表示：「你沒做錯什麼，只是藝人的形象很脆弱，只要一篇報道，便能置你於死地，連電視節目都不能露面，又怎能挽回聲譽？至於我（A小姐）呢，根本沒有什麼東西可以輸掉。」事務所重申金俊秀是此案受害者，而且並非唯一受害人，當他得悉還有其他人遭A小姐勒索，才決定採取法律行動。由於警方仍在調查，事務所稱暫無法透露更多細節，期望粉絲及傳媒體諒，當案件告一段落後，事務所將會再發聲明，釐清事實真相。

金俊秀曾跟《這是愛情嗎》安喜延（Hani）拍拖，2016年分手；成立個人事務所後，又傳跟他簽約的前女團Lovelyz成員Kei交往，但他否認，強調二人只是同事，不涉情侶關係。

舊隊友朴有天轉戰日本樂壇

另一方面，曾表示退出演藝界的朴有天最近出爾反爾，轉戰日本樂壇，本月推出日文單曲《Get Over》，下月將發行首張日文迷你專輯《Where I Walk》，並在東京、大阪及福岡等地舉行同名聖誕演唱會，惹來韓國歌迷指摘。