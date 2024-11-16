明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】甄濟如首出廣東歌《次次》 與MV男主角林卓毅甜蜜互動

【明報專訊】甄子丹女兒甄濟如熱愛唱歌表演，去年以唱作人身分加入樂壇，積極發展音樂事業，漸見成績，日前憑歌曲《Forever 19》入圍《第三十五屆國際流行音樂大獎》的「最受歡迎十大國際金曲」及「最受歡迎女歌手」，跟外國歌手一同角逐獎項。

憑睡前靈感創作新歌

甄濟如近日推出首支廣東歌《次次》，是甜蜜少女情歌。她創作《次次》的旋律，製作demo時更寫下甜絲絲的英文歌詞。「次次」有睡覺符號「ZZZ」的意思，她談到創作過程說：「去年夏天用英文寫這首歌，是在瞓覺前想到旋律，覺得好浪漫同甜蜜，即刻寫低，然後再同Tat Tong一齊完成這首歌。」填詞人鍾雪隨後將歌詞內容翻譯，再完成中文歌詞的部分。

對愛情未有太大渴望

原來甄濟如一直是鍾雪的粉絲，她說：「未合作之前已經是鍾雪的粉絲，但一直未見過面，開會後佢問我生活習慣及日常喜好，就寫了《次次》的歌詞，好適合我，有我的性格融合在裏面，同埋鍾雪做得最好的地方是保留首歌的青春氣息。」她首度灌錄廣東歌，對於不諳廣東話的她來說有相當難度，「今次是錄音最慢的一次，到拍攝MV當日都仲未錄完，但有同事跟我一齊練習廣東話，練了好多次，執我的咬字」。

《次次》歌詞內容講述情竇初開的女生，面對傾慕對象若即若離的不安心情。甄濟如指歌曲不是她的自身經歷，現在沒有時間拍拖，目前對愛情未有太大渴望。MV劇情依歌詞構思，團隊特別邀請林愷鈴弟弟林卓毅（Addison）飾演男主角，兩人在鏡頭前演繹這個曖昧故事，不乏親密鏡頭。

甄濟如表示跟林愷鈴相熟，但跟Addison拍MV當日才首次見面，需要時間投入角色，她說：「《次次》講的故事，同我本身性格好不同，我未試過好似歌詞所講咁樣去做，當是演繹一個故事的角色。同Addison都是第一次演這類劇情，一開始有少少尷尬，後來發現原來過程幾有趣。」

林卓毅愛上拍MV

Addison首次演出MV，當收到邀請時感到十分驚訝，但亦好期待，是一個全新體驗。他讚甄濟如好活潑，個性好樂天，合作好好玩，令他心情放鬆不再緊張，可以投入其中，不覺有尷尬場面出現，拍完後更愛上演出MV。

甄濟如拍過多個MV，稱今次拍《次次》雖然時間長，但相對較舒服。她指之前拍《慣性倔強》MV外景，又熱又多蚊，還在炎熱天氣下著厚衫，好辛苦。今次室內拍攝，好chill又簡單，較易處理。她特別鍾意第一個鏡頭要她扮瞓着，躺在牀上好舒服。

相關字詞﹕次次 林卓毅（Addison） 甄濟如

上 / 下一篇新聞