楊茜堯拉票爭視后 林夏薇：今年無人輸

楊：無時間陪媽咪追劇

楊茜堯被楊明叫錯角色名，將她飾演的「Moon姐」叫做「Mon姐」。楊茜堯認為對方刻意整蠱，笑言要懲罰他，「我不想再與楊明交心和交流，不認他『細佬』啦！」她與林夏薇滿意劇集成績，指劇情將會逐漸緊張，有信心收視愈來愈好，楊茜堯說：「媽咪都說追劇緊張到心跳加速，我提議她上網一次過看幾集，但她堅持按時收看支持我，我最近忙做宣傳，無時間陪媽咪追劇。」

林：最想攞最佳劇集獎

林夏薇稱劇集早前在內地播放引起很多討論，她身邊很多朋友也讚劇情刺激，對她的反派角色又愛又恨，「我的髮型師、化妝師和健身教練都追問劇情，他們一邊鬧我角色很壞，卻很喜歡睇」。提到她在社交平台分享性感健身相。她表示不是為了谷收視，只想展示健身成果，「之前很多人都覺得我太瘦，為了外表看起來健康又精神，就去運動增肌，希望操大隻，也想保持體能應付未來的工作」。楊茜堯也想跟她一起健身，希望保持最佳狀態。

今屆無綫視后之爭，楊茜堯、林夏薇及胡定欣被視為三大熱門，楊茜堯稱很久沒參與頒獎禮，希望獲得提名，「她們不用讓我，我會投票給自己，希望觀眾都投票」。林夏薇對獎項抱平常心，認為今次角色成為自己的代表作，得到觀眾認同和支持已經好開心，她說：「今年有很多優秀的劇集，包括黎耀祥、胡定欣的《巾幗梟雄之懸崖》，我都有看。今年無人輸，只有觀眾贏，因為大家可以睇到很多好戲。」問到一起爭獎會否傷感情？兩人齊聲表示不會，林夏薇說：「大家一齊入圍代表有熱度，觀眾喜歡我們是好事，我最想攞最佳劇集獎。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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