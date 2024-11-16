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娛樂

拒自薦任劉德華演唱會嘉賓 鄭秀文等待有感覺角色 否認揀劇本

鄭秀文讚《焚城》好看 望收到好劇本 再與劉德華合作拍戲

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）昨日出席美妝品牌活動，吸引不少市民圍觀，她亦大展親民作風，跟市民自拍又簽名。席上分享扮靚心得，認為女生化妝參加節日派對，能容易吸引異性。

讚華仔狀態好 盼開騷注意安全

Sammi提到日前入場支持老友劉德華（華仔）的新片《焚城》，大讚好睇，也開心巧遇華仔與團隊謝票，可以趁機聚會，「我好耐無見華仔，一定要支持，能遇到他好開心，我們結下20幾年的友情，他最近忙籌備香港演唱會都出來謝票，非常難得」。問到會否為華仔個唱擔任嘉賓？她表示沒收到邀請，不好意思自薦，「很多人都想做他的個唱嘉賓，我在心中得啦！他在《焚城》很盡力，拍得好好，我最關心他的健康。（華仔巡唱屢次險出意外，會否提他注意安全？）意外好難講，但當然希望他小心，不過見他狀態很好，他要加油、《焚城》加油」。

談到去年奪金像影后之後，電影發展似乎停了下來？Sammi解釋近期一直有接到劇本，但角色不太適合，「沒因攞獎對拍戲添壓力，不是特意嚴選劇本，只是想等待有感覺的角色，明年也有很多計劃在洽談中，我年紀大了，可以做吓休息吓，未開工就先享受美食，食完又再操練」。

處休息狀態的Sammi把握時間做孝順女，因媽媽早前不適，驗出膝頭有細菌導致發炎，最近需要輪椅代步，幸媽媽非常樂觀，她說：「等她養好腳傷，就會帶她出街食飯，人生就是這樣，不停在學習，媽媽的心態很好。」提到黎芷珊主持節目《戰場上》被腰斬，原本日前為無國界醫生「救援在前‧30年」開幕禮活動擔任司儀，而Sammi是嘉賓，但大會臨時取消活動。Sammi稱聽從大會決定，對成件事都好，沒有因事件感到不開心。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕焚城 劉德華 鄭秀文（Sammi）

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