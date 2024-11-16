《破．地獄》票房衝破3500萬 黃子華家庭戲刪走 導演盼加長版重現

娛樂組

林家謙主唱《破．地獄》主題曲《普渡眾生》，MV中有黃子華獨自望海的畫面，但未在電影出現。亦有發覺《破．地獄》開鏡拜神時岑珈其有出席，他曾透露飾演黃子華的弟弟，但戲中未見蹤影；電影鳴謝名單中見岑珈其與谷德昭的名字，據稱後者演子華的朋友。陳茂賢謝票時，觀眾提出有關問題，他承認刪掉了部分劇情，因片長關係，黃子華飾演「道生」的家庭故事被刪去。陳茂賢透露正努力將被刪掉的部分「復活」，自己也希望有加長版，所以他叫觀眾一起祈禱。

搵金絲楠棺木保存遺體真有其事

網上又有導演陳茂賢在謝票活動中爆料，提到片中個案韋羅莎飾演的甄小姐搵金絲楠棺木，要保存兒子的遺體。導演透露真實的故事是有個女兒在紅磡周圍搵金絲楠棺木存放父親遺體，當時她還被人呃了很多錢，後來遇到《破．地獄》中殯儀顧問William，終為她處理好父親遺體，現在仍存放義莊。William亦在社交平台分享這故事，提到現實中處理遺體防腐，當日是5個人用了3小時才完成。

黃子華秦沛和合石「執骨」

昨日電影公司再釋出《破．地獄》幕後花絮，黃子華親自為猝逝的蓮姐（金燕玲）化妝，他為求演出逼真，埋位前跟專業化妝師了解每個步驟，拍攝時細心完成消毒、上妝及梳頭等過程。子華跟劇組研究大量禮儀師資料，由死人化妝、起回骨殖、安排喪禮等都熟悉箇中流程，他笑言自己可以轉行，「我係好慶幸參與咗一部好真實及好多research嘅戲，如果我有一日無得撈，覺得我會比一般人優勝，去應徵禮儀師呢個崗位」。他與秦沛拍攝在和合石「執骨」戲分，兩人專業地還原整個過程，由起墓到打開金塔，為屍塊頭骨消毒等程序；子華在現場跟有關的專業人士交流，驚歎殯儀業的專業和嚴謹，自己也長知識。

金燕玲完成煞科戲感觸落淚

金燕玲扮遺體一幕要親自躺入棺木，忍氣不敢郁動，這場是金燕玲的煞科戲，特別感觸落淚，「我係一個好感性嘅人，可以參與到今次工作，我哋付出少少，同到後生一輩合作幫到佢哋，我都覺得係一件好值得嘅事」。她大讚衛詩雅表現出色，跟對方合作《不日成婚2》後見證其進步及成長。

特技化妝師分享製作過程

《破．地獄》中處理遺體的逼真度獲讚賞，負責遺體特技化妝的Wilfred Wan在社交平台分享製作過程，包括蓮姐的腫脹腳，飾演甄小姐兒子屍體的小演員楊子漮，身上要加上腐爛的肉。片中梁雍婷跟「熙雯」的故事，Wilfred視為大挑戰，因導演要求拍攝子華為熙雯化妝時有互動，他要在熙雯的道具假頭以3D打印技術製作多重的機關設計，以達到效果。「熙雯」皮囊的真身是陳珮欣（Katrina）做倒模，完成品栩栩如生。有網民認出陳珮欣曾參加ViuTV《廣告女皇》，又在《戀講嘢》任嘉賓時自爆初戀男友是巨星，雖然沒開名，但有揣測是王嘉爾。

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