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娛樂

【開箱】《影后》 經理人支線最感動 角色繁多有空間拍外傳

【明報專訊】亞洲內容及全球串流作品上月在第29屆釜山國際電影節舉行期間頒獎，除了王家衛監製的《繁花》成為大贏家之外，林依晨憑《不夠善良的我們》封視后，另一台劇《影后》亦入選釜山On Screen單元最受期待影集，並舉行了世界首映，女主角楊謹華、謝盈萱與陳庭妮聯同編導嚴藝文與監製丁長鈺一同出席映後座談會，該劇本月7日在影視串流平台Netflix上架，講述女演員在演藝圈所面臨的各種人生考驗；女人鬥戲，對比過往台劇，《影后》的狗血味大減，反而出現幾幕女演員之間義氣相挺的戲分，女明星與經理人之間的關係，更意外地拍得動人。不過劇中人物繁多，未知是否受限於全劇12集，部分角色性格好像不大連貫，背景也沒好好交代，似乎造就空間開拍外傳或續集。

陳腔濫調美中不足

《影后》故事主要集中在7名世代不同的女演員身上；薛亞之（謝盈萱飾）和周凡（楊謹華飾）曾是知交，並同為當紅演員，卻在前者婚禮上鬧翻，從此不相往還。薛亞之婚後退居幕後當製作人，與導演丈夫李子齊（薛仕凌飾）成立電影公司，又擔任曾拍三級片的黎芯妮（陳庭妮飾）經理人。周凡與好友爭執後開始自暴自棄，不再演戲，旅居酒店，並認識了年輕服務生流氓（詹懷雲飾）。資深演員游燕芳（楊貴媚飾）獲獎無數，惟兒媳孫女在美國生活，熱愛演戲的她卻諱疾忌醫，跟被封為美魔女的潘茵茵（曾莞婷飾），同屬經理人壁虎（黃迪揚飾）旗下。為了養家而濫拍的柯麗芬（謝瓊煖飾），女兒TB（李雪飾）留學英國歸來，執導首部電影《野貓》，卻因為劇本，母女倆屢起衝突。臨時演員史艾瑪（林廷憶飾）視周凡為偶像，追尋星夢過程中，機心愈來愈重，逐漸忘記了初衷。

先說此劇美中不足之處，對薛亞之、周凡和史艾瑪落墨最多，卻最陳腔濫調，不管薛亞之和李子齊因年輕第三者觸發婚姻破裂，抑或周凡跟流氓的姊弟戀，還是史艾瑪渴望成名當女主角，與男友陳偉任（牧森飾）只能共患難，毫無懸念地分手收場，全都是可以預想的劇情發展。未知是12集太少，角色卻太多，篇幅分配難免失衡，結果娛樂公司太子女王可南（詹子萱飾）只能變成功能化的角色，讓史艾瑪又羨又妒後開始不擇手段，當贏得《野貓》女主角，王可南即「功成身退」，浪費了詹子萱漂亮又會演的面孔。

新舊演員鬥戲精彩

史艾瑪為了當上電影女主角，誘惑TB及耍心計擊退王可南，都可以理解；然而劇集後半，講述她參演李子齊執導的《親愛的導演》，假裝為潘茵茵慶祝生日，卻透過社交平台直播，逼對方公開歲數，倒是不必要的安排，除了加深她魔化，其實不大符合原來的人設。不過這一幕也許要突出游燕芳這人，薑還是老的辣，怎樣為多年同事潘茵茵出一口氣，由在化妝室冷眼看着史艾瑪表面天真實際機心處處，到洗手間只剩她倆，才輕描淡寫戳破史艾瑪的假臉孔，還笑嘻嘻恭維對方很會演，完全不傷和氣，也讓對方無從反駁。描繪女人惡鬥，不一定要像大台的復仇劇或宮鬥劇般瞪眉突眼、咬牙切齒，才叫「演技大爆發」。扮演游燕芳的楊貴媚，畢竟是曾摘下金馬金鐘的影后視后，詮釋這一幕妙到毫巔，也得讚扮演史艾瑪的林廷憶，演出經驗不多，面對老戲骨卻毫不怯場。

編導在另一場戲也強調演藝圈的義氣女，娛樂公司大老闆王董設宴，要求黎芯妮表演艷舞，怎樣藉詞推搪都不奏效，周凡挺身而出，薛亞之配合，雙人舞既爆笑也化解了現場的尷尬氣氛，也是兩人和解的契機。《影后》寫得最動人倒是藝人和經理人的關係；壁虎對游燕芳和潘茵茵鞠躬盡瘁，為兩人爭取最好的劇本，可後者不認老，抗拒演媽媽角色；關心游燕芳的健康，但她怎樣也不聽勸告。到壁虎心力交瘁要離職，三人終於坦白交心。三流經理人胖姐愛才惜才，在小劇場看過史艾瑪的演出後收歸旗下，她試鏡被欺負，胖姐毫不猶豫罵回去；可史艾瑪暗地過檔薛亞之公司，只以電郵通知胖姐，得悉後她也沒動怒，反而送衣服給她出席新片煞科宴，還叮嚀女演員的種種禁忌，只想她記得「是我先看到你的」。能成為伯樂，也是一種成就，演胖姐的鍾欣凌向來是台劇的最佳綠葉，今次也不例外。

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