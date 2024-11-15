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娛樂

篠原涼子16歲兒子涉非禮外籍女 帶返警署問話 未成年遭警告後獲釋

【明報專訊】日本雜誌《女性Seven》報道，《金魚妻》女星篠原涼子的長子巿村優汰涉嫌在萬聖節前一天非禮外籍女子，遭警方拘捕，由於他未成年，遭警方口頭警告後獲釋，巿村優汰所屬藝人事務所Horipro證實有其事，但強調他當時沒喝酒。

文：蘇珮欣

《集團左遷》75歲資深男星市村正親和《金魚妻》51歲女星篠原涼子2005年結婚，2008年誕下長子巿村優汰，2012年再添一子。巿村正親與篠原涼子2021年宣布離婚，結束16年婚姻，兩子撫養權歸巿村正親。

據《女性Seven》報道，隨父母入行成為「星二代」的巿村優汰現年16歲，上月萬聖節前一天，以人氣電影角色「小丑」打扮在東京港區慶祝佳節。當日穿上黑衫黑褲，臉上塗上黑白色顏料的他，將造型照上傳到社交媒體，不過現時相關照片已刪除。報道指當晚日本警方接獲一名外籍女子報案，稱有人在東京港區某便利店觸摸其胸部。警方趕到現場將一名男子以涉嫌非禮罪帶返警署問話，其後才得悉嫌疑人為「星二代」巿村優汰。

由於巿村優汰年僅16歲，尚未成年，當時他表現出反省態度，而且沒有未成年飲酒，加上獲當事人體諒，不打算追究下去，所以警方未有正式落案，僅對他口頭警告，便獲准釋放。

巿村優汰所屬藝人事務所Horipro回應《女性Seven》查詢時承認有此事，指巿村優汰當日在街頭遇見一對陌生情侶，他將手搭在女方肩上，並強調當時巿村優汰沒有喝酒，正深切反省自己的行為。

8歲伙父演出舞台劇

現年16歲的巿村優汰，早於8歲便跟隨父親巿村正親演出舞台劇，前年正式加盟巿村正親所屬的大型事務所Horipro，成為《死亡筆記》藤原龍也、《城巿獵人》鈴木亮平及《六本木Class》竹內涼真等人的同門師弟，並開始接拍電視劇及為時裝品牌擔任模特兒，先後演出日劇《天狗的廚房》及《擅長捉弄人的高木同學》，後者可在影視串流平台Netflix收看。

相關字詞﹕日本男星 星二代 巿村優汰 巿村正親 篠原涼子

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