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娛樂

曾航生演殘暴督軍被考起 謝雪心穿旗袍曬美腿搶鏡

【明報專訊】曾航生在無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》飾演龍督軍，生性貪財、橫蠻又兇殘霸道，不斷要脅七爺（胡定欣飾）交出超大金額做軍餉，激動時揮動皮鞭打爛家中物件，甚至傷人，被封劇中最兇惡奸角。前晚龍督軍終作繭自縛，死於柴十七（黎耀祥飾）及眾手下的亂槍下。

曾私下「手無駁雞之力」

曾航生在鏡頭前「手起鞭落、鞭鞭有力」，原來他私下「手無駁雞之力」，加上角色殘暴，令他拍攝時感到極大困難，「入劇組時自覺已做足功課，在家試演及背熟劇本，覺得已去到最惡的極限，到拍攝現場發現原來不夠爆、不夠惡，監製不收貨，勁多NG」。

曾航生透露首日開工不習慣，大感壓力，未捉到導演「把尺」，有點失措，不知如何處理，「有場戲我要拍枱鬧胡定欣同黎耀祥，拍了好多次，監製方駿釗到現場同我面對面傾，感恩黎耀祥在旁鼓勵和給意見，加上監製覺得我有潛力再去盡啲，最終經指引下開竅，之後演起來好過癮，覺得自己有些地方可以再提升，是好好的鍛煉機會」。

年逾70歲的謝雪心在劇中飾演薇姨，穿著多款旗袍，露出一雙修長美腿，皮膚狀態很好，十分搶鏡，被讚保養得宜。她笑言要多謝父母：「皮膚真係有啲先天嘅，我一向都唔係好識保養，尤其我以前是運動員，連防曬都唔識用，要多謝父母的遺傳。我有時到內地拍戲較乾燥，會幫對腳搽潤膚膏。」

娛樂組

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