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娛樂

開騷賀入行30年 突破嘗band sound 53歲趙學而挑戰翻唱新生代偶像歌

【明報專訊】趙學而繼去年與香港業餘管弦樂團合作音樂會後，有感今年入行30年，相隔年半決定再開騷，12月假麥花臣場館舉行《趙學而50 Plus演唱會》，除突破初嘗band sound，還會挑戰翻唱新一代歌手的流行曲。53歲趙學而直認記性及體力大不如前，但絕不被年紀標籤，依然好學不倦，近年學懂慢活，沒以前繃緊，順着環境調節思維，做個開心快活人。

記者：林祖傑

趙學而透露今次開騷想和樂迷有更多互動，因去年的音樂會，大眾經歷新冠疫情後，在健康及生活上仍處於摸索階段，既然今年大家已可以很開心去玩和旅行，想以歡樂氣氛做一個演唱會，令粉絲睇得開心，不會像她以往的演唱會那麼哀愁。雖然今次加入band sound元素，但她強調自己不是唱跳歌手，還是專注唱歌，「覺得身為藝人選擇唱歌，就要先顧掂唱歌，如果跳舞不好睇，又何必獻醜，即係作曲叻，突然間叫你填詞都會揦手唔成勢，所以都是以歌會友」。

順應粉絲點歌歌單

演唱會由Joey Tang（鄧建明）任音樂總監，趙學而稱對方希望個騷音樂風格比較偏rock少少，會將她較慢、溫柔及哀傷的歌重新編曲，變得有動力，「Joey話會就住我把聲，我又會唱其他歌手的歌，新舊都有，早前在社交平台叫粉絲投票想聽我唱什麼歌，我出Hi-Fi碟都是翻唱別人的歌，很多人覺得我翻唱好拿手，情有獨鍾想聽我翻唱，有啲好新，係現在流行偶像嘅歌，我覺得無論什麼歲數都好，什麼都要學，所以選了一些新一代歌手的歌，對我來講也是突破」。

老公成最強後盾

53歲趙學而直認記歌詞比較吃力，年紀大記性差，體力亦大不如前，「4字頭時已覺得點解皮膚咁乾？跑兩步就見暈見攰，去到50歲時深明是自然定律，所以年紀數字對我來講已經不重要。希望大家不要用數字去標籤某年齡層的人，認為做什麼都唔得，人有好多可能，就算去到70歲都仲可以學新嘢，每日開心充滿好奇心地過，人都會精神一點，當我有工作，老公就會少說話及幫忙處理家務，在背後默默支持」。

不再亂發脾氣

入行30周年，趙學而認為最大改變是以往經常發脾氣，雖然現在說話依然很快，但生活節奏確實慢了一點，明顯變得開朗，「我覺得新冠疫情後，個人開心咗！可能這幾年經常屈住響屋企很抑鬱，屈吓屈吓都習慣了，覺得個心要隨環境轉變，既然很多事情做不到，就調節思維，令自己快樂，做一個自己鍾意的人。我鍾意別人開心，所以希望自己先開心，再將快樂帶給其他人，以前好繃緊，覺得事情應該就是這樣，其實世事沒有應該不應該，順着環境去，個人自然會開心，不但對健康好，甚至面色都會好」。

場地提供：212 Studio

化妝：Deep Choi @deepmakeup

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