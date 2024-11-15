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娛樂

林盛斌不擔心《與天地對話》被腰斬 蔡思貝鏡頭前講心底話感觸爆喊

【明報專訊】姜皓文、余文樂、蔡思貝及林盛斌（Bob）分別遠赴南也門、澳洲大堡礁、索科特拉島及澳洲北領地拍攝無綫台慶綜藝節目《與天地對話》，將於下周一（18日）開播。姜皓文正身在馬來西亞拍戲，余文樂亦有事在身，昨日未有出席記者會，兩人拍短片談拍攝感受。姜皓文自爆怕搭長途機，以及到陌生地方感壓力，拍攝前有掙扎，但拍畢節目對人生有所體會，對未來演藝路有好大轉變。

蔡：緊張到焦慮症發作

蔡思貝認為拍攝最大難度不是上天下海挑戰個人體能，而是要公開講心底話，在四野無人只有3部攝影機的鏡頭前自我對話，緊張到焦慮症發作，猛捽手指和膝蓋，「今次要靠工作人員變成心理醫生，引導我好赤裸講出心底話，拍攝時無論在鏡頭前後都有喊，最大感觸是人與人之間關係，好多事發生，怎去找到自己定位」。她稱節目後有所領悟，從前太自我嚴謹，以後會對自己仁慈寬容。提到沒劇拍多時，她沒正面回應，只表示仍要不斷面對人生挑戰。

Bob：以前只顧掙錢忽略家人

Bob看完節目自嘲肥到無頸，預告節目中面對大自然環境下，首次衝破自己，講述45年來很多從未向外透露的人與事，「有提到人生中遇過的後悔事，或者別人對我的看法，當年由電台DJ轉入電視台工作，表面看似很順利，其實也經歷過低谷，曾被人看不起，甚至『搞』和『整』，有些會開名講。如果沒有那些歷練，就沒有今日的自己。也會分享朋友想輕生的故事，表達自己對生死的看法」。Bob承認有講到流淚，拍完後始知以前只顧掙錢忽略很多事，已向經理人申請以後盡量不安排周日工作，寧願留時間多陪家人。提到黎芷珊主持的《戰場上》被網民質疑立場偏頗發起投訴，最終節目在爭議聲中腰斬。蔡思貝與Bob說《與天地對話》內容沒偏頗成分，不擔心會遭腰斬。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕林盛斌（Bob） 與天地對話 蔡思貝 余文樂 姜皓文

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