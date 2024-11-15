林盛斌不擔心《與天地對話》被腰斬 蔡思貝鏡頭前講心底話感觸爆喊

蔡：緊張到焦慮症發作

蔡思貝認為拍攝最大難度不是上天下海挑戰個人體能，而是要公開講心底話，在四野無人只有3部攝影機的鏡頭前自我對話，緊張到焦慮症發作，猛捽手指和膝蓋，「今次要靠工作人員變成心理醫生，引導我好赤裸講出心底話，拍攝時無論在鏡頭前後都有喊，最大感觸是人與人之間關係，好多事發生，怎去找到自己定位」。她稱節目後有所領悟，從前太自我嚴謹，以後會對自己仁慈寬容。提到沒劇拍多時，她沒正面回應，只表示仍要不斷面對人生挑戰。

Bob：以前只顧掙錢忽略家人

Bob看完節目自嘲肥到無頸，預告節目中面對大自然環境下，首次衝破自己，講述45年來很多從未向外透露的人與事，「有提到人生中遇過的後悔事，或者別人對我的看法，當年由電台DJ轉入電視台工作，表面看似很順利，其實也經歷過低谷，曾被人看不起，甚至『搞』和『整』，有些會開名講。如果沒有那些歷練，就沒有今日的自己。也會分享朋友想輕生的故事，表達自己對生死的看法」。Bob承認有講到流淚，拍完後始知以前只顧掙錢忽略很多事，已向經理人申請以後盡量不安排周日工作，寧願留時間多陪家人。提到黎芷珊主持的《戰場上》被網民質疑立場偏頗發起投訴，最終節目在爭議聲中腰斬。蔡思貝與Bob說《與天地對話》內容沒偏頗成分，不擔心會遭腰斬。

記者：林蘊兒