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娛樂

劉德華領軍謝票 鄭秀文現身力撐 計劃《焚城》原班人馬拍喜劇

焚城｜劉德華歸隊 伙何啟華林家熙謝票 鄭秀文驚喜現身

【明報專訊】劉德華與導演潘耀明前晚在3號風球下率領電影《焚城》演員，包括何啟華（阿Dee）、許恩怡、林家熙及黃愷傑連跑幾間戲院謝票，跟觀眾交流和大合照。其中鄭秀文出現奧運站戲院捧場，巧遇《焚城》團隊謝票，為好友華仔帶來驚喜。鄭秀文讚電影情節緊張及感動，呼籲支持港產片。劉德華透露想原班人馬拍喜劇，眾人笑言要讓大家中「福氣」不停笑。劉德華下月在紅館舉行20場跨年演唱會，門票供不應求，但他表示不會加場。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

鄭秀文（Sammi）前晚現身《焚城》其中一場謝票場送驚喜，與劉德華（華仔）見面即相擁。她展示戲票證明是自掏腰包買票支持，她說：「我覺得《焚城》非常精彩，有感動位，又有緊張情節，故事好好，入面有好多信息，我好滿意，好滿意華仔的演出呀！」說畢全場一同喝彩。她又點名讚阿Dee的表現，「你那段戲令我好感動，演出好好！」華仔笑言對Sammi突然現身有點緊張，阿Dee與林家熙驚喜到目瞪口呆。Sammi之後在社交平台發文：「Mi不是當中演員，沒有演出，但很想身體力行給華仔和一眾演出相當賣力的演員們一份支持。」她呼籲大家一齊入戲院睇戲，支持港產片。她又祝將開演唱會的華仔身體健康，力量滿滿。

阿Dee遺憾與偶像無對手戲

華仔謝票時跟觀眾分享拍攝點滴，他笑說：「最難忘首日開工，見到一班年輕演員扮演消防員，拍攝前還接受真正消防員指導，覺得他們很辛苦，我就在側邊暗笑，因為我無份。」阿Dee對於能參與大製作感榮幸，也了解到台前幕後為電影費盡心思，「有樣遺憾，跟偶像華仔沒有對手戲，期待下次有機會合作」。黃愷傑是唯一扮演消防員能跟華仔同場演出，獲益良多，「華仔很專業，終於明白點解他那麼受歡迎」。許恩怡笑稱剛考獲駕駛執照，就拍攝接載華仔和演對手戲，「我心情好緊張，幸好揸車技術不錯」。

活動後，華仔表示終於能歸隊跟年輕演員一起謝票，感覺開心，亦多謝好友Sammi入場細味電影。問到與Sammi有否合作計劃？華仔表示未有，但非常期待，「希望有導演、製片人向我們提出有什麽合作的可能」。該片票房截至前日收逾2300萬元，阿Dee覺得開心和幸運，指電影投放不少資源製作，希望吸引更多觀眾支持。黃愷傑自爆入場看了5次，每次都感受到不同細節。

華仔下月中在紅館展開20場跨年演唱會，表示完成手頭上工作，便要投入排練，《焚城》要靠一班年輕演員接力謝票，但他承諾：「若電影持續到明年1月仍然上映，我做完演唱會再出來謝票。」他又稱要請《焚城》團隊睇演唱會，大家立即叫好。阿Dee追問何時？華仔笑說：「其實都有少少位可以招待團隊，但座位不太靚。」阿Dee表示不介意，能入場已開心，更自薦做舞蹈員和嘉賓獻唱。

華仔個唱不加場 會注意安全

華仔之前巡唱多次險些發生意外，香港站會否減少舞台機關？他說：「舞台是一樣的，我一定一定會小心，其實每場都謹慎，但有時自己玩得興奮得滯，忘記了，掉以輕心。」紅館個唱門票早前在網上開售，高峰期有14萬人輪候購票，供不應求，搶不到飛的網民非常失望，有人質疑開20場為何只得5萬張門票公開發售，問有否機會加場？華仔說：「真的沒有時間加場，除非不休息，或者開日場啦！但我歴年來最多都是做20場。」對於部分巡唱場次被粉絲全程拍攝放上網分享，會否呼籲粉絲不要這樣做？華仔說：「這些無可避免，但都知道很多歌迷買不到門票入場，我不會太介意。」問《焚城》會否開拍續集？華仔說：「跟眾演員曾商議，下次轉拍喜劇版。」阿Dee和林家熙笑說：「全港不會中輻射，只會中福氣，中了福氣會不停笑，不停吃東西。」

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