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娛樂

用T.O.P惹爭議 黃東赫：判斷錯誤 壓力大到牙痛 確認《魷魚遊戲》絕無第4季

【明報專訊】影視串流平台Netflix史上最高收視劇集《魷魚遊戲》，第2季將於下月26日上架，第3季結局明年緊接登場。導演黃東赫早前接受韓國傳媒訪問，稱滿意今季水準，希望能在韓國社會帶來巨大迴響。他亦首度回應男團BigBang前成員T.O.P今季加盟演出，事件惹起極大爭議，承認對選角一事判斷出錯，但強調對方會用表現來證明一切。

文：蘇珮欣

《魷魚遊戲》導演黃東赫早前接受韓媒訪問，表示製作第2季並不容易，因為首季反應好，外界充滿期待，「所以壓力很大」。他強調獨力完成劇本，如果有其他編劇幫手，壓力當然大減，可是時間緊迫，難以找到合適人選。他埋怨：「拍攝首季時，我壞了8隻牙齒，現在又開始痛了，需要吃藥，好驚要脫牙。」

反映現實分黨派

黃東赫指今季故事講述參賽者為了贏得456億韓圜（約2.5億港元）獎金，拚死參與遊戲，成奇勳（李政宰飾）為了復仇，確定再次參賽，這個角色有很大落差，「上季他什麼都不知道，今季有了明確目標」。《魷魚遊戲2》除了李政宰、李秉憲、魏河俊及孔劉等原班人馬演出外，還加入《奔跑愛情》任時完、《山茶花開時》姜河那、《絕世KOL》朴圭瑛、《黑暗榮耀》朴成勳、《日與夜》梁東根、前女團IZ*ONE成員曹柔理、BigBang前成員T.O.P等，後者更惹來爭議，黃東赫首次回應，「他涉毒罪成的緩刑期已結束，我覺得他可以重新投入工作，結果證實我判斷出錯。如今他只可透過演技來證明我為何要與他合作」。

新劇主題除了復仇，不忘反映韓國社會問題。黃東赫指今季新增遊戲規則，參賽者可以投票決定是否繼續參與遊戲，從而分成「正」、「反」兩派，「我想表達現實世界也分黨分派，繼而攻擊對方的矛盾」；他表示今季遊戲以團體賽為主，跟上季的「糖餅」、「彈珠」等個人賽不同，更率先「劇透」新遊戲內容，把韓國社會問題帶入劇本，他說：「近年韓國出現幼稚園入學考試班，真的有需要嗎？」希望觀眾透過劇情進行反思。

李政宰瘦到見骨

《魷魚遊戲2》下月推出，第3季定於明年初上架，黃東赫強調絕不會拍第4季，三部曲已是結局，因為他把想說的話都已說完了。他表示第2和3季的拍攝期長達11個月，感覺好像拍了200集劇集般，笑言：「現在不能再拍下去了，成功固然好，但還是要活下去啊。」雖然拍攝過程相當辛苦，但對新劇充滿信心。

另一方面，李政宰與魏河俊最近亦接受台灣媒體訪問，前者開玩笑說即使沒有他參與，第2季一樣可以開拍，感謝導演召他回巢。李政宰為了表現主角誓死中止遊戲的決心，不惜減磅演出，笑言瘦到見骨，「拍第2季壓力很大，不是因為得獎，而是想給觀眾看到角色變化，所以很緊張，每個鏡頭都思考很多」；魏河俊透露他的角色大難不死後，將會重返警隊，尋求停止遊戲方法。

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