明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

細So稱有人擅自放售簽名碟 張敬軒自認「CD大盜」打圓場

【明報專訊】商台前DJ蘇耀宗（細So）2020年被爆背妻出軌，事後公開認錯，獲太太陳頴楠原諒，不過事業大受影響，之後夫妻為一對子女移居英國，展開新生活。細So的名字近日在網上再引起討論，事緣有影音專賣店在社交平台放售張敬軒舊唱片《春•夏•秋•冬》簽名版，有網民留意到CD封面有疑似張敬軒筆迹及親筆簽名，寫道：「Dear細So，好多謝你一直以來都支持我嘅音樂！希望你會鍾意呢隻碟！」

細So自嘲名字唔值錢

細So昨日就此事在社交平台發文承認是CD原主人，「多謝各位關心！當日冇得返舊公司搬走我啲CD，後來有同事幫我攞返部分碟。其餘仲有好多一路都放喺直播室，諗住留喺度畀大家用，點知就唔知畀邊個攞咗去賣。如果你要賣，都抹走個名同msg（message）先呀，有我個名唔會值錢啲㗎」。他又對張敬軒說：「今時今日我都仲係一直咁支持你同你嘅音樂！」

張承諾續送簽名碟

張敬軒有留意事件，並留言回應，搞笑自認是「CD大盜」，「其實我以前喺兩間電台出沒，擸擸埋埋都好多其他artist簽畀各位DJ嘅碟，我係出咗名嘅CD大盜，查實呢單嘢係唔係我經手，都唔敢肯定，不過應該機會不大，因為我唔係好接受到自己個髮型，我會繼續簽碟畀你，不過都要等我有碟先。好快有好快有，love you」。獲張敬軒支持，細So回覆︰「等你好耐啦，多謝你先！今次我發達啦，love you」。

娛樂組

相關字詞﹕張敬軒 商台前DJ蘇耀宗（細So）

上 / 下一篇新聞