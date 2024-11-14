細So稱有人擅自放售簽名碟 張敬軒自認「CD大盜」打圓場

細So自嘲名字唔值錢

細So昨日就此事在社交平台發文承認是CD原主人，「多謝各位關心！當日冇得返舊公司搬走我啲CD，後來有同事幫我攞返部分碟。其餘仲有好多一路都放喺直播室，諗住留喺度畀大家用，點知就唔知畀邊個攞咗去賣。如果你要賣，都抹走個名同msg（message）先呀，有我個名唔會值錢啲㗎」。他又對張敬軒說：「今時今日我都仲係一直咁支持你同你嘅音樂！」

張承諾續送簽名碟

張敬軒有留意事件，並留言回應，搞笑自認是「CD大盜」，「其實我以前喺兩間電台出沒，擸擸埋埋都好多其他artist簽畀各位DJ嘅碟，我係出咗名嘅CD大盜，查實呢單嘢係唔係我經手，都唔敢肯定，不過應該機會不大，因為我唔係好接受到自己個髮型，我會繼續簽碟畀你，不過都要等我有碟先。好快有好快有，love you」。獲張敬軒支持，細So回覆︰「等你好耐啦，多謝你先！今次我發達啦，love you」。

娛樂組