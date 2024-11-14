親製織品好意頭成現代月老 甘比稱16歲大女未需求姻緣

熱愛鈎織的甘比穿著自己織的冷衫，透露有客戶邀她度身訂做產品，其創製的心心公仔，開心獲大家喜愛和搶購，有不少訂單指定由她鈎織，貪她的織品好意頭，「我織產品會附送手寫心意卡，有名30歲女客人買完後，跟我分享結識了男朋友，戥她開心。這樣未算神奇，她再要求我織多個送給她妹妹，妹妹兩周後又結識到新男友，自此為心心改名叫magic heart，我班同事都搶購。（變現代月老？）是的，幾開心、得意」。快將16歲的大女秀樺有否要求一個magic heart？甘比笑說：「她不需要。（不捨得女兒太快拍拖？）我不知道，她在現場，我不敢講。」

大劉冇詐型 為老婆感驕傲

甘比近期常為自家鈎織店做生招牌，發現自己對設計衣著感興趣，不過時間有限，產品簡單款為主，讓大家容易學到做到，也有將鈎織傳授給女兒，「大女較喜歡做陶瓷，細女喜歡跟我織，有時會一齊構思親子版，幾好玩」。她忙於鈎織生意，老公劉鑾雄（大劉）有沒有投訴被忽略？甘比笑謂：「不會，他為我感到驕傲，以前他常要求我織冷衫，但收到禮物就收埋。」

甘比之前客串網上短劇獲讚，會否再向幕前發展？她說：「若有人邀請會再考慮，大家覺得我拍片好不好看？仔女同屋企人讚美多，冇問老公評價，我們不傾這些話題。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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