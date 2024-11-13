【開箱】《江南B-Side》 池昌旭扮馬伕挑戰犯罪集團

受亞洲觀眾追捧

《江南B-Side》全劇共分8集，截稿前已播出首兩集，串流平台雖沒公布實際數字，但指《江南B-Side》登上全球7個國家及地區包括韓國、日本、新加坡、台灣及香港的收視榜首，證明新劇深受亞洲地區觀眾喜愛。

故事講述3年前帶隊偵破江南夜店毒品案的刑警姜董佑（趙宇鎮飾），因揭發案中有同僚受賄，反遭排擠兼降職。江南夜店王牌「女公關」金滓熙（金亨瑞飾）突然失蹤，姜董佑按警隊高層要求，重返江南警署接手調查，其間遇上為金滓熙安排工作的「馬伕」尹吉皓（池昌旭飾），以及無人脈無背景的檢察官閔書珍（河允景飾），他們同時追查金滓熙下落，以及隱藏在背後的龐大犯罪集團。

《惡中之惡》班底

《江南B-Side》以「罪惡之城」江南為背景，也是池昌旭與金亨瑞繼《惡中之惡》後再度合作，難免令人覺得兩劇相似。事實上，新劇由電影《萬誘遊戲》導演朴努利聯同《惡中之惡》幕後班底製作，難怪從選角、故事、節奏都有雷同。

話雖如此，新劇仍有吸引力，最大看點是池昌旭扮演馬伕尹吉皓。首兩集表現已甚突出，他對旗下「女公關」照顧有加，當發現有流氓賣毒品給她們，便會怒打毒販。第2集講到池昌旭其中一名「囡囡」遭客人灌酒及毒品致死，於是趕在清理案發現場前，偷偷帶走屍體，把她放在地鐵站內，故意令事件公諸於世，更不惜以身犯險，企圖抽出幕後黑手。池昌旭劇中大顯身手，以一敵十的動作場面，滿足官能刺激。

趙宇鎮演技出色

劇集另一看點是人物角色豐富，趙宇鎮扮演事業與家庭均陷入谷底的中年刑警姜董佑，原本屬於毒品調查科，偵破大案獲得警隊嘉許，卻因揭發同袍受賄而遭排斥。另一方面，姜董佑與女兒姜霓舒（吳藝珠飾）關係欠佳，直至後者請求父親幫忙，尋找失蹤好友金滓熙，無論在公在私，姜董佑也盡力而為。劇中姜董佑行事光明磊落，反遭排擠降職，價值觀受到質疑，趙宇鎮把角色的複雜情緒拿捏準繩。

劇情佈滿懸疑，亦增加追看性。除了尹吉皓厭惡毒品的原因、姜霓舒與金滓熙的關係有待解謎外，姜董佑與尹吉皓的黑白身分如何合作，同樣令人好奇。另一方面，劇集支線亦貼地，例如人氣韓星盧俊瑞（鄭家藍飾）喜愛夜蒲兼有毒癮，與事務所老闆勾結犯罪集團，在夜店女洗手間暗藏攝影機偷拍，然後把不雅影片上載網絡販賣，擺明諷刺近年轟動韓國社會的Burning Sun夜店及N號房事件。