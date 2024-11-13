美瑾霍絲流產一年後再懷孕

【明報專訊】自2021年拍拖至今，《變形金剛》38歲性感女星美瑾霍絲（Megan Fox）與比她小4歲的男歌手Machine Gun Kelly（ＭGK）經歷離離合合，關係撲朔迷離，昨日美瑾突然透過社交媒體公開她全身沾染墨水、僅以雙手遮掩重要部位的大肚照，以及測試結果顯示陽性的驗孕棒，藉以宣布她懷孕的喜訊，她留言：「沒有東西是永遠失去的，歡迎你回來。」另加一個嬰兒和心心的表情符號。去年美瑾亦曾懷有男友骨肉，結果10星期後流產，令她非常傷心。