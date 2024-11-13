周嘉洛稱《愛．回家》新舊演員有火花 「朱凌凌」吳偉豪期待「拍拖」留低助陣

記者：鍾一虹

《愛．回家之開心速遞》演員呂慧儀、周嘉洛、吳偉豪、莊思明、劉丹、羅樂林、邵初、袁文傑、張景淳和滕麗名等昨日出席宣傳活動，預祝感恩節。熊家成員為「根叔」劉丹（丹爺）揼骨和腳底按摩兼餵提子表孝心，呂慧儀向周嘉洛和緋聞男友張景淳餵提子。「Terry」李偉健跪地扮人肉櫈給劇中爸爸「威哥」羅樂林坐，非常孝順，丹爺取笑羅樂林有福氣，羅樂林說：「我點忍心坐Terry背上，全程紮馬坐無影櫈呀！」李偉健大方表示不介意扮人肉櫈玩遊戲。

周嘉洛稱好多人攬陳瀅合照

《愛．回家》邁向播映2500集，近年演員面目全非，周嘉洛與吳偉豪表示再回歸劇組，仍覺氣氛好好，相信新舊演員交替能擦出不同火花。周嘉洛說：「《愛•回家》很百變，任何成員走埋一齊都有可能。」吳偉豪稱與周嘉洛的角色未有感情線，期待劇組安排，希望2500集之後能繼續留低助陣。

周嘉洛早前參加緋聞女友陳瀅生日船P，二人相擁甜蜜合照，他表示壽星女有攬其他人影相，否認拍拖，「現在沒有女朋友，我和陳瀅是好好朋友，其實船上很多人都有合照」。至於好友朱敏瀚與陳曉華的緋聞，周嘉洛置身事外，「還是問他們比較好，我想他們只是好朋友，我不知道，我跟陳曉華關係比較疏，跟陳瀅較熟」。

莊思明邵初拍劇變閨密

莊思明與邵初因合作拍《愛•回家》和《巾幗梟雄之懸崖》變成好朋友，邵初說：「互相被對方的爽朗性格吸引，我們會分享秘密和家事。」莊思明與男友楊明近年經常結伴做義工，除派發物資和探訪，又帶逾200單親家庭的小孩遊台中，她說：「我本身喜歡小孩，有信心跟小朋友相處，與男友有傾過生仔話題，始終做父母責任大，我們希望做多一點準備才計劃生育。」

呂慧儀兒子患急性腸胃炎已康復

呂慧儀兒子本月初參加內地遊學團，與20多名學童患急性腸胃炎，透露兒子已康復上學，校方已就事件做醫學監測，並慰問有關的學生和家長，以及交代後續處理，「我擔心多過嬲，當時不知道其他學生都病，又不知如何找資訊，個腦有很多問題，幸好找到一些醫護朋友解答，身為家長見到個仔唔舒服好心痛，校方知道家長憂慮，都很有效率去處理」。她希望事件能帶出正面信息，喚醒家長提高警覺，又讚香港人經歷新冠疫情，已學識防禦病毒。